iPhone 7 Serisine Bir de 'Jet Beyaz' Rengi mi Ekleniyor?

Twitter’da iPhone 7 serisinin yeni jet beyazı rengine ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Geçtiğimiz kasım ayında, Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın jet beyazı rengini piyasaya süreceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün ise Twitter’da iPhone 7 serisinin jet beyazı modeline ait olduğu iddia edilen bir video yayımlandı.

Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 27 Aralık 2016

Sonny Dickson tarafından yayınlanan 6 saniyelik videoda, jet beyazı rengindeki iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sadece arka kapakları görünüyor. Bunlar büyük ihtimalle iPhone 7 serisinin yeni renginin örnek modelleri.

iPhone serisinin jet siyahı rengi oldukça tutulmuştu. Serinin jet beyazı rengi de, piyasaya sürüldüğü takdirde aynı ilgiyi görebilir. Ancak bu bir dedikodudan ibaret olduğu için Apple’ın böyle bir hamle yapıp yapmayacağı bilinmiyor.