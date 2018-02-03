iPhone 7'sinde Mobil Data Sorunu Yaşayanlara Ücretsiz Servis

Apple 2017 yılını sorunlar ve spekülasyonlarla geçtikten sonra, 2018'e de çalkantılı girdi. Şirketin şimdiki gündemi ise 'mobil veri' sorunu yaşayan iPhone 7'ler...

Apple'ın iPhone ile ilgili geçtiğimiz yıl 'cihazları kasten yavaşlattığı' yönünde başlayan sorunları bitmek bilmiyor. Bugünlerde ise Apple, iPhone 7'ler için artık kronik olduğu kabul edilen bir sorunla karşı karşıya: 'Mobil datanın çalışmaması.'

Apple, iPhone 7'lerin düşük yüzdelik bir kısmında mobil datanın hiçbir şekilde çalıştırılamadığını kabul etti. Şirket tarafından arıza ile detay paylaşılmasa da, cihaz bir kere uçak moduna alındıktan sonra, uçak modu kapatılsa bile mobil datanın aktif hale gelmemesi üzerine kronik bir problem. Yaşanan bu arıza donanım yoksa yazılım kaynaklı mı henüz Apple tarafından bir bilgi paylaşılmasa da, bu sorunu yaşayan kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden cihazlarını tamir ettirebilecekler.

Apple'ın zaten görece bir görüşe göre yeni piyasaya çıkmış olan bir telefonun 'Servis Yok' sorunu için, zaten garantisi olan müşterilerine ücretsiz tamir imkanı sunacak olması kullanıcıları ne kadar memnun eder bunu bilemiyoruz. Öyle görünüyor ki 2018 yılı da Apple için zorlu geçeceğe benziyor. Nitekim şirketin üzerinden kara bulutlar kolay kolay dağılmayacak gibi.