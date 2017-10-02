iPhone 7 ve 8 Kullanıcıları Rezalet Pil Ömründen Şikayetçi!

Apple'ın en yeni mobil işletim sistemi iOS 11, ilk hafta getirdiği rezalet pil ömrüyle tepki çekmişti. Bir kaç gün önce gelen yeni güncelleme de malesef bu sorunu çözemedi.

iOS 11 güncellemesi yeni model iPhone tanıtımının ardından tüm dünyadaki Apple cihazlara ulaştı. Bunun ardından gelen kullanıcı şikayetleri hataları işaret ediyordu ve Apple gecikmeden yeni bir versiyon gönderdi.

iOS 11.0.1 güncellemesi daha bir kaç gün önce iPhone'lara ulaştı ve hataların çoğunu ortadan kaldırdı. Ancak kullanıcı değerlendirmelerinde en çok göze çarpan hatalardan bir olan aşırı pil tüketimi hala çözülmüş değil. Bu durumdan özellikle iPhone 6, iPhone 7 ve iPhone 8 modelleri etkileniyor. Belirttiğimiz cihazların minimal kullanımla sadece yarım günlük bir pil ömrü sunuyor olması oldukça can sıkıcı.

iPhone 7 üzerinde yapılan incelemelerde, cihaz sadece 6 saat içerisinde %70'lik bir pil oranını çok düşük bir kullanımla kaybediyor. Bekleme durumundayken normalde şarjı azalmayan iPhone'lar, bu hatanın etkisiyle hiç bir şey yapmadan şarjını yitiriyor. Cihazı tamamen resetlemenin de bir işe yaramadığı durum, uygulama uyumsuzluğundan kaynaklanan bir problem değil, sistem genelinde var olan bir hatadan ortaya çıkıyor.

Bunun dışında, her ne kadar olumsuz yorum yapan kullanıcı olsa da bazıları iOS 11 ile pil ömürlerinin gayet iyi olduğunu ifade ediyorlar. Bu sorunu yaşayanlar için şimdilik yapılabilecek tek şey iOS 10.3.3 versiyonuna geri dönmek diyebiliriz ancak bu da kısa süreli bir çözüm olacaktır zira Apple yakın zamanda bu sürümü dijital olarak imzalamayı bırakacak ve cihazlara yüklemek mümkün olmayacak. Hata hakkında Apple tarafından hala bir açıklama gelmedi.