iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ınızı Hızlandıracak 6 İpucu!

Bu 6 basit ipucu ile sahip olduğunuz iPhone cihazlarınızı ilk günkü hızına kavuşturabilirsiniz.

iPhone'lar kolay kolay yavaşlayan telefonlar olmasa da bazen eski ve hatalı programlar veya çok kaynak tüketen uygulamalar telefonu yavaşlatabiliyor. Bu basit 6 ipucu ile bu sorunları çözebilirsiniz.

1. Animasyonları Kapatın

Belki de sadece telefonunuz yavaş gözüküyordur. Yeni iPhone 7 animasyonları bazen iPhone'u olduğundan daha yavaş gösterebiliyor. Rahatsız oluyorsanız animasyonları kolayca kapatabilirsiniz.

Ayarlar -> Genel -> Erişilebilirlik -> Hareketi Azalt kısmını kapattığınız zaman klasörlerin açılması ve çeşitli animasyonları kapatmış oluyoruz. Artık uygulamalarınız bastığınız an açılacak.

2. Son Sürüme Güncelleyin

iPhone'unuzu aldığınızdan beri güncellemediyseniz şimdi tam zamanı. Telefonunuzu güncellemenin telefonunuzu yavaşlatacağı konusunun bir şehir efsanesi olduğunu belirtelim. Bu sadece çok eski iPhone cihazlar için geçerliydi fakat Apple bu sorunun farkında olduğu için artık güncellemelerini çoğu nesil iPhone'u destekleyecek şekilde üretiyorlar.

Performans sorunlarınız ve uygulama hatalarınız varsa, Apple yeni güncellemede bunları çözmüş olabilir. Ayrıca güvenlik sebebiyle her zaman en son sürümü kullanmalısınız.

3. Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Yavaş veya hatalı çalışan bir iPhone'un çözümü çoğunlukla basitçe yeniden başlatmak oluyor. Fakat bu bildiğimiz yeniden başlatma işlemi değil. Soft-Reset adındaki bu işlemi telefonun Uyku ve Menü tuşları ile gerçekleştirebiliyoruz. Bu iki tuşa ekranda elma logosu çıkana kadar basılı tutmanız yeterli olacaktır.

Bu işlem telefonunuzdaki verilere zarar vermeyecek aksine arka planda yaptığı ufak sıfırlama işlemleri ile telefonu hızlandıracaktır.

4. Arka Plan Uygulamalarını Kontrol Edin

iOS her zaman arka plan uygulamalarını yönetmekte başarılı oldu. Fakat bazen bazı uygulamalar arka planda hatalı çalışabiliyor. İhtiyacınız olmayan programların arka planda çalışma izinlerini kaldırmanız faydalı olacaktır. Ayrıca bu bildirim almanızı engellemiyor, arka planda çalışmasını istemediğiniz programdan bildirim almaya devam edebilirsiniz.

Ayarlar -> Genel -> Arka Planda Uygulama Yenile kısmından uygulamaların arka planda çalışma iznini yönetebilirsiniz.

5. Uygulamaların Verilerini Temizleyin

Uygulama verileri zamanla artarak şişebilir ve yer kapladıkları için telefonunuzu yavaşlatabilir. Fakat iOS, uygulamaların bu zamanla şişen verilerini temizleyebilmemiz için kolay bir yol hazırlamamış durumda. Dropbox veya Chrome gibi uygulamaların kendi içlerinde önbelleği temizleme kısımları bulunsa da çoğu uygulamada bu özellik bulunmuyor. Önbelleği en çok şişen uygulama da Safari olduğu için bunu temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Ayarlar -> Safari -> Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil kısmından Safari verilerini temizleyebilirsiniz.

Uygulamalarınızın ne kadar yer kapladığını Ayarlar -> Genel -> Saklama Alanı/iCloud Kullanımı kısmından görebilirsiniz. Şişen bir uygulamayı silip baştan yüklemeniz şimdilik iOS cihazlarda temizlik yapmanın tek yolu.

6. Telefonunuzu Sıfırlayın

Yukarıdaki tüm çözümler başarısızlıkla sonuçlanırsa telefonunuzu tamamen sıfırlayabilirsiniz. iOS kapalı kodlu bir sistem olduğu için bazen tek çözüm tamamen sıfırlamak olabiliyor. Sıfırlamadan önce iCloud'a veya iTunes'a yedek almanızı tavsiye ederiz. En iyi sonuçlar için ise cihazı sıfırladıktan sonra yedekten değil de sıfırdan kurmanızdır. Bu sayede sadece gerekli programları baştan kurabilirsiniz.

Cihazınızı sıfırlamak için Ayarlar -> Genel -> Sıfırla kısmından Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil tuşuna basmanız gerekiyor.