iPhone 7'yi Adeta Moleküllerine Ayıran Ağaç Öğütme Makinesi

iPhone 7'yi blendera atılmış soğana çeviren canavar makine.

Mobil cihaz sektörünün en popüler cihazı olmak her zaman avantajlı bir şey değil. Özellikle yakın zamanda çıkmış bir amiral gemisi cihaz iseniz sektörde "dayanıklılık testini" artık bambaşka boyutlara çıkarmış ne kadar adam varsa, sizi bir numaralı hedefi yapabiliyor.

iPhone 7 ve 7 Plus için de durum bu şekilde. Daha önceden birbirinden yaratıcı yöntemlerin kurbanı olup adeta yok edilen iPhone 7, şimdi de özellikle korku filmlerinde sık sık karşılaştığımız bir alet ile yüzleşmiş; ağaç öğütme makinesi. Korku filmlerinde bir nevi kıyma çekme makinesi görevi üstlenen ağaç öğütme makinesi, iPhone 7'ye hiç acımamış.