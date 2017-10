iPhone 7'yi iPhone 8 ve iPhone X'a Tercih Etmek İçin 7 Sebep!

Herkes daha iyi bir telefona sahip olmak ister, fakat en güçlü donanım her zaman en iyi seçenek değildir. O halde iPhone 7'nin iPhone X'dan ve iPhone 8'den neden daha iyi bir seçenek olduğunu gösteren 8 sebebe bir göz atalım.

Eğer yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız pek çok seçeneğe sahipsiniz demektir. Eğer bir iPhone almayı düşünüyorsanız, yine çok fazla seçeneğe sahipsiniz demektir. Bana soracak olursanız şu anda bir iPhone almak için en mantıklı seçenek iPhone 7 ya da 7 Plus olabilir.

Apple üç yeni model tanıttı ve bunlardan biri şu ana kadar gelmiş geçmiş en güçlü ve yakışıklı iPhone, tamam bunları kabul ediyorum. Fakat farklı kıyaslamalara girdiğinizde kendinizi iPhone 7’nin en mantıklı iPhone tercihi olabileceğini düşünürken bulacaksınız.

1- Fiyat

Eğer konu bir iPhone ise fiyat kesinlikle konuşulması gereken bir konudur. Şu anda iPhone 7 fiyatı 3299 TL. iPhone 8’in fiyatı ise 4199 TL. Aradaki 900 TL'lik bir fark olduğuna göre iPhone 8, bu farkı gerçekten hak ediyor mu? Karar sizin. Eğer büyük ekranlı bir cihaz istiyorsanız iPhone 7 Plus 3999 TL'den satılıyor. iPhone 8 Plus ise 4799 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. iPhone X ise 6099 TL'lik fiyatı ile iPhone 7’yi neredeyse ikiye katlıyor. Hak edip etmediğini siz daha iyi bilirsiniz.

2- Daha Fazla Renk Seçeneği

Her ne kadar çoğu kişi iPhone’unu kılıf ile kullanıyor olsa da cihazın rengi her zaman önem taşımıştır. iPhone X siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. iPhone 8 ve 8 Plus ise gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. iPhone 7’ye geldiğimizde 5 farklı renk seçeneği görüyoruz. Jet black, mat siyah, gümüş, altın ve rose gold renkli iPhone7'den herhangi birini seçebilirsiniz.

3- Cam Arka Panel

Cam arka paneller her ne kadar daha şık dursa da bu tasarımın dezavantajları daha fazladır. Öncelikle cam, kırılmaya metalden daha müsaittir. (Nasıl bilgi ama?) Ayrıca telefonu tutarken arka panel sürekli olarak parmak izi toplayacaktır.

4- Ekstra Aksesuarlar

iPhone 8, 8 Plus ve X kablosuz ve hızlı şarjı desteklemektedir. Peki ya bu teknolojileri kullanmak için aksesuarlara ne kadar ücret ödememiz gerekiyor? Dürüst olmak gerekirse 2017 model bir iPhone alan çoğu kişi aksesuar fiyatlarından şikayetçi olarak bu teknolojileri kullanmayı reddedecek. Dolayısı ile iPhone 7 bu konuda çok büyük bir dezavantaja sahip değil.

5- Benzer Arka Kamera Performansı

Kabul ediyoruz ki iPhone 8 Plus ve iPhone X dünyanın en iyi mobil kamera performanslarından birini sergiliyor. Fakat iPhone 7 Plus ile karşılaştırıldığında sıradan bir insan gözünün iki cihaz arasındaki farkı bir bakışta ayırt etmesi çok zor. Bu nedenle kamera, iPhone 8 Plus ya da iPhone X’u öne çıkarmıyor.

6- Benzer Ön Kameralar

Eğer parmak izi tarayıcıdan memnunsanız ve Face ID sizin için çok bir anlam ifade etmiyorsa, iPhone X’un ön kamerasını iPhone 7’nin ön kamerasından ayıracak çok fazla bir özellik yok. Gerçekçi olmak gerekirse Apple, 2017 model cihazlarında hem ön hem arka kamerada çok küçük değişikliklere gitti. Kameralar belki iPhone 7’den daha iyi. Ancak bu farklar kesinlikle iki kameranın çektiği fotoğraflara bakıldığında anlaşılmıyor. Eğer sentetik test sonuçları sizin için önemli değilse üç modelin de birbirine benzer ön kameralara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

7- Aynı Ekosistem

iPhone 8’in arka paneli kablosuz şarjı desteklemek için cam yüzeyden oluşuyor. Eğer hem iPhone 7’ye hem de iPhone 8’e aynı kılıfları takarsanız ve cihazı kullanmaya başlarsanız bir fark göremeyeceğinizi garanti edebiliriz. Her ikisi de aynı iOS sürümünü kullanıyor ve uzun yıllar bu böyle devam edecek. Aradaki farkı anlamak için Apple’ın sitesinden özellikleri karşılaştırmanız ya da sentetik test sonuçlarını incelemeniz gerekiyor. Bu kadar küçük farklar için 1900 TL fazladan ödeyip ödememek tamamen sizin tercihiniz.