iPhone 7S, Kablosuz Şarj ve Suya Dayanıklılık ile Geliyor!

Yeni iPhone'lar, Apple kullanıcılarının en fazla arzuladığı özelliklerden bazılarını barındıracak.

Son çıkan haberlere göre Apple, bu sene ezber bozarak sadece 1 değil, üç farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Senenin başından beri Apple cephesinden sadece iPhone 8 bekliyorduk. Fakat son gelen sızıntılardan sonra, daha önceden söylenti halinde dolaşan bilgi de daha bir kuvvet kazandı; Apple, iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8 olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkacak.

Şimdi ise bu modellerden biri, Apple kullanıcılarının uzun süredir iPhone cihazlarında görmek istedikleri iki özelliği de barındıracak; suya dayanıklılık ve kablosuz şarj. Aslında iPhone 7'de de belli bir düzeyde suya dayanıklılık mevcut. Tabi iPhone 7'nin özellikleri arasında suya dayanılılığı ne denli sayabiliriz orası da soru işareti, fakat yeni gelecek bir iPhone modelinde bu özellik baya baya bulunacak. O model ise iPhone 7S Plus.

Apple ile ortaklaşa çalışan iPhone montajcı firmalarından olan Wistron, yeni iPhone'lardan birinde hem su geçirmezlik hem de kablosuz şarj özelliği bulunacağını açıkladı. Apple analistlerinden Jeff Pu ve Arthur Liao'ya göre ise bu model, iPhone 7S Plus olacak. Burada göze çarpan şey ise, söz konusu suya dayanıklılığın, tıpkı Galaxy S8'de olduğu gibi IP68 ile gelecek olması.

Apple'ın tanıtacağı 3 model arasında en güçlüsü olması beklenen iPhone 8'de de kablosuz şarj özelliği beklenmekte. Fakat 7S Plus'daki gibi IP68 sertifikasına sahip olur mu, olmaz mı onu henüz bilemiyoruz.