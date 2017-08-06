iPhone 7S Plus'ın Parlak Camla Kaplı Versiyonu Görüntülendi!

Yeni nesil iPhone serisinin çıkmasına çok az bir zaman kalmışken iPhone 7S Plus'ın kasasının camla kaplı olduğu görüntüler sızdırıldı.

Yeni nesil Apple ürünlerini görmeye yaklaşık 1 aylık bir süreç kalmışken sızdırılmış görseller gelmeye devam ediyor. Bu seferki görsel ise iPhone 7S Plus ile ilgili. Gerçekçi bir sızıntı olduğundan, bu tarzda bir tasarım bizi bekliyor olabilir.

Elde görüntülenen iPhone 7S Plus'ın arka yüzeyinin parlak bir camla kaplı olduğunu görüyoruz. Oldukça şık duran ve parlayan arka tarafının yanısıra kenar kısımlarının ise alüminyum ile desteklendiğini görüyoruz. Ayrıca görmeye alışkın olduğumuz iPhone tasarımından çok da farklı değil. Yine de bu tarz bir rengi, iPhone ile gömeye alışkın değiliz.

Ayrıca cihazın ön kısmı da, önceki modellerden farklı değil. Gelecek iPhone'larda cam tasarım olacağı daha önceden de söylenti şeklinde devam ediyordu ancak elimizde somut bir kaynak olmadığından sürekli rafa kaldırıldı.

Şimdiki iddialar ise cihazla karşımıza çıkacak cam tasarımın kablosuz şarj için daha yararlı olacağı yönünde. Ayriyeten cam tasarım, alüminyuma oranla daha az ısı yayacağından, rahat bir kullanım sunması hedefleniyor. Diğer yandan ise önceki modellerde gördüğümüz anten bantlarına bu sefer rastlamadık.

Apple, iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8'i Eylül ayında tanıtacak. Yeni gelecek iPhone 7S Plus'ın arka kısmının cam tasarımını beğendiniz mi?