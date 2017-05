iPhone 8, 7S ve 7S Plus'ın Fabrika Kalıpları Sızdı!

Apple’ın bekleyenlerini meraktan çatlattığı ve piyasaya güçlü bir telefon çıkartmak için her şeyi göze aldığı iPhone modellerine ait fabrika döküm kalıpları sızdırıldı.

iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus kalıpları olduğu iddia edilen fotoğraflar, Çin’in sosyal medya mecrası Webio üzerinden yapılan sızıntıyla tüm dünyaya ulaşmış oldu. Söz konusu kalıpların olduğu yerin Apple’a ait olmadığı söylense de, firmanın bu yıl bitmeden duyurmasını beklediğimiz cihazları net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca bu yılın başından beri çıkan iPhone 8 söylentilerini de doğrulayan görselde, solda 7S Plus, ortada iPhone 8 ve sağda 7 Plus modellerini görmek mümkün:

Kalıplarlardan yola çıkarak söyleyeceğimiz şeylere gelirsek, iPhone 8’in iPhone 7S'den biraz daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Ancak söz konusu cihazın ekran gövde oranı düşürüleceğinden, çok büyük ihtimalle 5.8 inçlik OLED ekran göreceğiz.

Kalıplar aynı zamanda iPhone 8'in çift arka kamerasının dikey olarak konumlandırıldığı söylentilerini kesinleştiriyor. Nitekim iPhone 7 Plus’ın varisi olan 7S Plus’ta bir tasarım değişikliği göremiyoruz.

ABD piyasasında iPhone 8’in 1000 dolar üzerine çıkan ilk cihaz olması bekleniyor. Bu durumun diğer piyasalara ve ülkemizdeki fiyatlara doğrudan yasayacağını ele alırsak, ülkemiz özelinde fiyatın 6000 TL barajına yakın olacağını söylemek mümkün. Umarız Apple fiyatlar konusunda bir uyarlama yapar ve Türkiye’deki kullanıcılarını da sevindirir.

iPhone 8; ekrana gizlenmiş parmak izi okuyucu, çerçevesiz ekran, 3D ön kamera gibi iddialı özelliklerle gelecek. Daha fazla haber için takipte kalın :)