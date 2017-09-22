iPhone 8 piyasaya çıktı. Onunla birlikte iPhone kullanıcıları için kablosuz şarj cihazı da çıktı. Artık iPhone 8, 8 Plus ve X kullanıcıları IKEA'nın kablosuz şarj yapan lambasını kullanabilecekler.

iPhone kullanıcıları ilk kez kablosuz adaptöre ihtiyaç duymadan telefonlarını IKEA mobilyası üzerinde şarj edebilecekler.

Yeni iPhone 8, 8 Plus ve X cihazlarının hepsi kablosuz şarjı destekliyorlar. Bu da iPhone kullanıcılarının nihayet IKEA’nın kablosuz şarj çözümlerinden faydalanabilecekleri anlamına geliyor.

IKEA’nın yaptığı açıklamada “Artık iPhone sahipleri için telefonların sevilen lambası, çok fonksiyonlu RIGGAD’dan faydalanma zamanı geldi” deniyor.

IKEA kablosuz şarj altlıklarını 2015’ten bu yana satıyor fakat, tüm ürünler iPhone şarjı gibi fonksiyon görmek için adaptöre ihtiyaç duyuyorlardı. iPhone kullanıcıları şimdiye kadar IKEA’nın ‘VITAHULT’ adlı kablosuz şarjı kapağını alarak lamba ile uyumlu hale getirebiliyorlardı.

iPhone 8’in çıkışıyla birlikte IKEA ve Apple nihayet uyum sağlama aşamasına geldi diyor bir IKEA sözcüsü, Mashable’a yaptığı açıklamada.

IKEA Creative Hub’da yöneticilik yapan Morten Kjaer “IKEA, kablosuz şarj konusunda oldukça mesafe katediyor. Yeni iPhone kullanıcılarının bugüne değin yaptığımız en güçlü lambalardan faydalanabilecek olmaları bizi heyecanlandırıyor” diyor.

Kablosuz şarj etme lambası RIGGAD, dünya çapındaki IKEA mağazalarından 69.99$’a satın alınabilir.