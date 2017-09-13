iPhone 8, 8 Plus ve X'de FM Radyo Var mı?

Yeni tanıtılan iPhone'larda FM radyonun olup olmadığını açıkladık. Ayrıca, radyo dinlemek için alternatif bir uygulama da sunuyoruz.

Bundan 10 yıl önce vazgeçilmez bir teknoloji olan FM radyolar, bugünlerde adının bile duyulmadığı bir noktaya geldiler. Arabalarımızda oturup radyo programı dinlemek hoş olsa da, telefonlarımızda ne yazık ki bunu yapmak için bir donanım bulunmuyor. Dün güzel bir konferansla duyurulan 3 yeni iPhone modelinde FM radyonun olmasını uman devasa bir kitle olmasına rağmen üzücü haberi verelim: FM radyo yok.

Android telefonların eski dönemlerinde yer alan FM radyo, son yıllarda hiçbir telefonda görülmemeye başladı. Zaten Apple’ın hiçbir zaman FM radyo desteği bulunmadığı düşünüldüğünde bu sene çıkan telefonlarda da böyle bir desteği olmaması çok normal karşılanabilir.

Ben illaki FM radyoya ulaşmak istiyorum diyorsanız, ihtiyacınız şey interneti olan bir iPhone. iPhone’unuzda FM Radyo kanallarına erişmek istiyorsanız, “TuneIn Radio"yu kullanabilirsiniz. İnternetinizin olduğu her yerde 1000’den fazla radyo kanalı ile dünya genelinde binlerce kanala erişebilirsiniz.