iPhone 8, Android'den İOS'a Geçmek İçin Çok Uygun Bir Cihaz!

Apple'ın üzerinde çok fazla durduğu iPhone 8, Android kullanıcılarının iOS ekosistemine geçmesi için çok uygun bir cihaz olabilir.

Eğer bir Android kullanıcısıysanız, iPhone 8 sizin için çok iyi bir iOS’a geçiş telefonu olabilir. Bunun nedenini Apple’ın günümüz trendlerine daha fazla uyum sağlamaya başlaması olarak da açıklayabiliriz.

Cep telefonları, başlarda küçük ekranlı ve yalnızca insanlarla iletişimimizi sağlayan cihazlardı. Daha sonra birkaç küçük uygulama geldi, internet erişimi sağlandı ve gelişimine hızlıca devam etti.

Ardından ilk iPhone tanıtıldı, bundan tam 10 yıl önce. Hayatımıza 'akıllı telefon' diye bir terim girdi. Apple çok uzun yıllar iPhone’lar ile akıllı telefonların gideceği yönü belirledi. Birçok işletim sistemi, dev telefon markaları bu teknoloji devrimine ayak uyduramayıp yok oldu.

İlk zamanlar birkaç modelle sınırlı olan akıllı telefonlar, özellikle Çinli firmaların oyuna katılmasıyla sınırsız seçeneğe ulaştı. Artık istediğiniz herhangi bir özelliğe sahip akıllı telefon bulmak mümkündü.

Sonunda ulaştığımız nokta, dünya Android telefonlara doydu. Onlarca marka, yüzlerce modelden sonra insanlar istediklerini buldular ve aldılar. Bu dönemde Samsung gibi çok yönlü markalar çok fazla sayıda model üreterek, her kesimden kullanıcıyı kendilerine çekmeyi başardılar.

Apple gibi bir teknoloji devi ise tek model ile müşterilerini markasına bağlamaya çalıştı. Fakat bunun yeterli olmayacağını, insanların farklı isteklerine de kulak vermesi gerektiğini fark etti ve iPhone 6 ile birlikte iki farklı model tanıtmaya başladı. Böylece artık hem büyük ekranlı hem küçük ekranlı telefon isteyen kullanıcılarına hitap edebiliyordu.

Bugüne geldiğimizde ise Apple yine bir yeniliğe giderek 3 farklı iPhone modelini aynı anda tanıtacak. Geçtiğimiz yılın modellerinin geliştirilmiş hali olan iPhone 7S ve 7S Plus, ayrıca iPhone’ların 10. yılına özel olan iPhone 8.

Apple, akıllı telefon yelpazesinin ne kadar genişlediğinin farkında. Bu nedenle şu ana kadar her zaman koruduğu katı kurallarını yavaş yavaş yıkarak tek bir modele değil, birden fazla modele odaklanıyor.

Apple gerektiğinde kurallarını yıkabileceğini, Galaxy Note serisinde S-Pen’in çok fazla sevildiğini ve kullanışlı olduğunu gördükten sonra, iPhone’un yaratıcısı Steve Jobs’un tamamen karşı olduğu kalemleri iPad’e getirdiğinde görmüştük.

Dolayısı ile iPhone 8, Apple’ın kullanıcıları dinleyerek ürün çeşitliliğini arttırdığı ve üzerinde çok fazla çalıştığı bir cihaz. Bu yüzden Android’den ayrılmayı düşünenler için iPhone 8 muhteşem bir geçiş cihazı olabilir.