iPhone 8 Arefesinde Apple Hisseleri Rekor Kırdı!

10. yıla özel yeni iPhone'un tanıtılacağı gün yaklaştıkça Apple hisseleri yükselmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Apple, Samsung gibi güçlü rakiplerinin iPhone'u tahtından edebilecek nitelikte tanıttığı akıllı telefonlarla birlikte önemli bir değer kaybı yaşamış, ancak telefon pazarında yaşanan çeşitli talihsizliklerden dolayı tekrar durumu toparlamayı başarmıştı. Şimdi ise Apple hisseleri son üç gün içinde ikinci rekorunu kırdı.

Başta KGI analisti Ming-Chi Kuo gibi tanınmış analistlerin ve çeşitli uluslararası basın kuruluşlarının 10. yıla özel tanıtılacak iPhone 8 ile ilgili görüşlerini ve bazı bilgilerini paylaşmasıyla birlikte Apple hisseleri de hareketlendi. Apple'ın hisse değeri gün içinde 140.49 dolara ulaşarak Apple tarihindeki en yüksek hisse değerlerine ulaşmayı başardı.

Finansçılar ve analistler, Apple hisselerinin beklentileri karşılayacak bir iPhone 8 modeliyle birlikte çok daha yükseleceğini ve yıl sonuna doğru 150 dolar - 180 dolar aralığında konumlanacağını söylüyor. Öte yandan iPhone 8'de olası bir hayal kırıklığı ve rakiplerinden gelecek başarılı modeller, Apple hisselerinde dengeleri tekrar değiştirebilir.