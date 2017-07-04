IPhone 8, Bir Youtube Videosunda Elde Görüntülendi!

Sızdırılan tasarımı sayesinde az çok nasıl görüneceğini bildiğimiz iPhone 8, bir Youtuber tarafından elde görüntülendi . Ayrıca şimdiye kadarki görüntülendiği iPhone 8'in en gerçekçi videosu oldu.

IPhone 8'in özellikleri ve tasarımı hakkında dedikodular ve tasarım sızıntıları hala devam ediyor. Tasarımı konusunda hala küçük şüpheler olsa da genel çerçevede gelecek cihazın tasarımını az çok bilebiliyoruz. Şimdiki görüntüler ise sızıntıdan çok daha fazlası. Bir Youtuber, Youtube videosunda, sipariş verdiği iPhone 8'ini eline aldı. Cihazın, iPhone'un ancak tasarım özelliklerini karşıladığını ve bir nevi prototip olduğunu belirtmiş olalım.

IPhone 8 videosunu, EverythingApplePro adlı Youtube kanalından görüyoruz. Cihaz, ucuz plastikten yapılmış modellerden değil. Bir noktada 'çakma' cihaz olsa da, tasarım açısından gelecek cihaz ile neredeyse aynı olduğu öne sürülüyor. Bu noktada Çinli fabrikalar, sızdırılan iPhone 8 CAD dosyalarını alıyorlar ve prototip cihazlarını üretip test ediyorlar. Bu prototip cihazlar da, Apple'ın bizlere sunacağı iPhone 8 gibi cam ve metalden yapılmış modeller oluyor.

Cihaz, tasarım açısından, sürekli olarak internette karşılaştığımız sızdırılan görüntülerdeki iPhone 8 ile büyük oranda aynı. Genel görünümü itibariyle gerçek cam ve metalden yapıldığını düşünürsek, iPhone 8'in de bu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Yalnız arkadaki Apple logosu nedense biraz içine gömülmüş gibi gözüküyor, bu sorun Apple'da elbette olmayacak. Arka kamera ise sızdırılan görüntülerdekinden biraz daha farklı. Yine de cihazın genel görünümü, boyutu ve tasarımı açısından Apple'ın yakında çıkaracağı telefonunun iyi bir temsilcisi gibi gözüküyor.

EverythingApplePro tarafından elde görüntülenen iPhone 8 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.