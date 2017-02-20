Son dönemde Apple’ın çıkaracağı yeni iPhone’larla ilgili çok önemli bilgiler veren KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl içinde çıkış yapması beklenen üç yeni iPhone modelinde de bulunacak olan cam kasa ve kablosuz şarj desteğinin cihazların aşırı ısınmasına yol açabileceğini belirtti.

Apple’ın bu yıl içinde üç yeni iPhone çıkarması bekleniyor. Bu telefonlar; iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone’un 10. yılına özel olarak çıkış yapacak olan iPhone 8 (ya da iPhone X). KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göreyse bu cihazların hepsi, cam bir kasaya sahip olacak ve kablosuz şarj desteği barındıracak.



iPhone 8 İçin Yapılan Konsept Tasarımlardan Biri

Ancak yeni iPhone’ların sahip olacağı söylenen bu iki özellik, telefonlarla ilgili yeni bir riskin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Yapılan araştırmaya göre, cam kasa ve kablosuz şarj yeni iPhone’ların eski iPhone’lara göre daha fazla ısınmasına neden olabilir. Ming-Chi Kuo, cam kasa ve kablosuz şarjın termal sistem sürecine uygun olmadığını ifade ediyor. İşte bu nedenle telefonların aşırı ısınabileceği söyleniyor. Ayrıca Kuo, metal kasaya kıyasla cam kasanın termal sistemin daha düşük verimlilikle çalışmasına neden olduğunu, bu durumun OLED ekranlı iPhone 8’i daha fazla etkileyeceğini ve kablosuz şarjın da telefonun sıcaklığını artıracağını belirtiyor.

Bunlarla birlikte Kuo, Apple’ın iPhone 8’deki bu aşırı ısınma sorunundan kaynaklanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için telefona yalıtkan grafit tabakası ekleyebileceğini söylerken bu yalıtkan grafit tabakası ve diğer teknolojik değişikliklerinin Apple’ın iPhone 8’deki 3D Touch modülü için ödeyeceği fiyatı %50 oranında yükseltebileceğini de belirtmeyi ihmal etmiyor.