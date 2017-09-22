iPhone 8 Sağlamlık Testi: Safir Kamera Koruyucu Hikayesi

Apple'ın dünya çapında farklı ülkelerde satışa çıkarmaya başladığı akıllı telefonu iPhone 8 internet ortamının dayanıklılık testinden geçti.

Apple’ın şuan piyasadaki en iyi ve en yeni akıllı telefonu iPhone 8, internet dünyasının olmazsa olmazı JerryRigEverything’in parça pinçikleme testinden geçti.

Çizilme, yakma, bükme ve benzeri testleri ihtiva eden yeni YouTube videosu, Apple’ın yeni iPhone’u ile ilgili olarak bir kaç küçük detayı da gözler önüne seriyor. YouTuber’ın testinden başarıyla geçmeyi başaran cihaz, detaylara gösterilen özen sayesinde de tam not almayı başarıyor. Maddeler halinde işte cihazın dayanıklılık açısından en önemli noktaları:

Yeni modelin ön camı iPhone 7 ile birebir aynı dayanıklılığa ve karakteristiğe sahip. Apple’ın “En dayanıklı iPhone” olarak yaptığı tanıtım bu aşamada biraz foslamış gibi görünüyor.

Safir olarak anılan arka kameranın üzerindeki koruyucu cam, aslında gerçek anlamda safir değil. Hatta diğer akıllı telefon camlarıyla aynı sertliğe ve çizilme dayanıklılığına sahip. Apple bu noktada biraz tüketicileri "yanıltıyor" gibi görünüyor.

Cihaz büküldüğü zaman iPhone 7’de olduğu gibi su geçirmezliğini yitirmiyor. Hatta şöyle ki, telefon bükülmüyor desek yeridir. Cam materyal ile metal çerçevenin bağlantıları oldukça dikkatli şekilde geliştirilmiş ve ortaya dayanıklı, bükülmeyen bir ürün çıkmış.

Cihazda elinizle dokunduğunuz her yer ya cam ya da metal. 2017 yılında amiral gemisi kategorisinde bu özellik hemen hemen tüm cihazlar tarafından sağlansa da, güzel bir şey. Yola devam!

Eğer olur da ateşin içinde akıllı telefonunuzu kullanmanız gerekirse (cehennem ateşinde selfie keyfi) içiniz ferah olabilir. Yeni iPhone’un ekranı ateşe maruz kalarak yüksek sıcaklıklara ulaşsa dahi soğuduktan sonra eski haline dönüyor.

Bu bahsettiğimiz bize göre kilit noktalara sahip olan cihaz, günlük hayatta bu ekstrem durumların çoğuna maruz kalmayacaktır ancak yine de paranoya miktarı yüksek biriyseniz Apple’ın koruma programları veya başka kuruluşlar tarafından sunulan kasko hizmetlerini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Yeni cihazın webtekno usülü sağlamlık testinin de elimize ulaşır ulaşmaz yapılacağından şüpheniz olmasın, takipte kalın.