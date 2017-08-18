Yeni iOS 12 Konsepti olası iPhone 9'a İşaret Ediyor

İsrail'deki bir tasarım stüdyosu, iOS 12'nin özelliklerinden yola çıkarak iPhone 9'un olası tasarımı ile ilgili bazı çalışmalar hazırlamış ve albüm olarak sunmuş.

iPhone 8 ve iOS 11’in bu yılın sonlarına doğru çıkmaları bekleniyor. Fakat bir tasarımcı daha derin bir bakışla olası bir iOS 12 yazılım güncellemesinin nasıl görünebileceğini ortaya koymuş. Firma her yıl yeni bir iPhone ve temel iOS güncellemesi çıkardığı için, her ikisi de birbiriyle oldukça ilişkili oluyorlar. Bu nedenle bu konsept, aynı zamanda iPhone 9’da bulunabilecek yeni donanım özelliklerine de işaret ediyor.

Tel Aviv’de bulunan bir grafik tasarım stüdyosu ‘Prince Studio’, ‘Behance Gallery’ adını verdiği albümde bir konsept oluşturarak, çığır açan bir dizi özelliği yansıtmış. Başlık özellikleri yeniden tasarlanmış bir kullanıcı ara yüzünü, her zaman açık ekran özelliğini, yeni bir ‘hızlı geçiş’ sistemi dahilinde kullanıcıların ekran üzerinden soldan sağa çekiş yaparak uygulamalar arasında hızla geçişin sağlanmasını, ve kısıtlı misafir modu ile tüm uygulamaların herkes tarafından kullanılmasının önüne geçilmesini içeriyor.

Tarif edilen özelliklerden bazıları uzun zamandır hakkında konuşulan iPhone 8 tasarımının avantajlarından da faydalanıyor:

1.000$ civarında olması beklenen amiral gemisi akıllı telefon 5.8-inch OLED ekran kullanarak, öncekinden daha büyük bir ekranı bünyesinde barındıracak. Stüdyonun yeni konsepti bu durumu, ‘karanlık modu’ adı verilen kullanıcı ara yüzü için bir avantaj olarak kullanıyor. OLED ekranlarda siyah pikseller bütünüyle devre dışı kalıyorlar. Prince Studio yeni ‘Karanlık Modu’ konseptiyle batarya ömrünün %25 oranında uzatılabileceği iddiasında bulunuyor.

Fakat bu konsept aynı zamanda Apple’ın yeni iPhone 9 modeli ile akıllı telefon serisini nasıl geliştirebileceğine de işaret ediyor. iPhone 8’de home tuşu kaldırılacak olması ve yüz tanıma sensörü ile sanal home butonu olacağı için parmak izi sensörünün kaldırılacak olması, iOS 12 konsepti, her bir uygulamanın kilitlenmesi için parmak izi sensörüne dönüş yapılacağına işaret ediyor.

Kullanıcı kilitli olan uygulamaya dokunduğunda, örneğin Mesajlara, telefon ekran üzerinde beliren bir bölgede parmak izi taraması yapacak. Aslında bu teknoloji Apple’ın iPhone 8 ile tanıtacağı bir teknoloji olarak düşünülüyordu fakat, ekran altına yerleştirilecek bir parmak izi okuyucusunun teknolojik zorlukları nedeniyle bu modelde kullanılmayacağı düşünülüyor. Belki gelecek yıl olabilir.

Eğer iOS 12 konsepti hayata gelirse, Apple kazananlar arasına girebilir.