iPhone 8'den Sonra Asla Eskisi Gibi Olmayacak 3 Önemli Şey!

Apple iPhone serisinin son ve en özel üyesi iPhone 8’e çok güveniyor. En yeni teknolojileri, en etkileyici şekilde bir araya getirecek iPhone 8’den sonra çok şey değişecek.

Teknoloji devi Apple’ın yeni bir telefonu piyasaya çıkartmadan önce ortaya koyduğu söylemlere hakimseniz bilirsiniz: Her yeni iPhone ezber bozuyor. Bu bayat beklenti oluşturan sıradan pazarlama cümlesi, artık tüketiciler tarafından hoş karşılanmıyor. Çünkü son iki kuşaktır çıkan iPhone’lardaki yenilikler, beklentileri pek aşamadılar.

Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, ilk iPhone piyasaya sürüleli 10 yıl oldu bile. Bu süre zarfında Apple ise sadece dünyanın en pahalı teknoloji şirketi değil, en pahalı şirketi oldu. Haliyle büyük bir finansal kaynak içinde yüzen Apple yöneticileri, artık bıktıran pazarlama söylemelerinin içini doldurmaya karar verdiler. Evet, iPhone 8 daha önce görülmemiş seviyede yeniliklerle raflardaki yerini alacak ve bundan sonraki trendlerin gerçek anlamda belirleyicisi olacak.

Fazla uzatmadan iPhone 8 ile bir daha eskisi gibi olmayacak 3 şeyden bahsedelim:

Telefon Ekranları:

Çoğu tüketici Galaxy S8, Note 8, LG G6 ve V30 gibi telefonların çerçevesiz tasarımlarını çok sevdi. Ancak Xiaomi Mi Mix ve Essential Phone gibi cesur tasarımlar da yeni nesil ekranlarda zirveyi zorlar. Peki Apple ne mi yapacak dersiniz?

Cihazın ön tarafında daha önceki iPhone’larda bulunan Home tuşu olmayacak ve neredeyse çerçevesiz bir ekran bizi karşılayacak. Her ne kadar daha önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi çerçevesiz mucizeleri görsek de Apple, ekran konusunda sevenlerine büyük sürprizler yapabilir. Açıkçası bu konuda ekranların üreticisi Samsung’dan bile o kadar az sızıntı yapılabil di ki, 12 Eylül’deki tanıtımı beklemekten başka çaremiz yok.

Solda iPhone 8, sağda iPhone 7

Çerçevesiz ekran furyasında Apple’a özel bir yorum gördükten sonra özellikle Sony gibi devlerin 5 yıl önceki çizgilerle çıkardıkları amiral gemilerin hiç şansı yok. Elbette Sony’nin çizgilerini daha çok sevebilir ve çerçevesiz bir telefon tercih etmeyebilirsiniz, ama bu sözler pazar analistlerine ait. Bundan 6 ay sonra gerçekleşecek MWC 2018 etkinliğinde bir sonraki nesil akıllı telefonları gördüğünüzde, tasarımlarda olabilecek Apple esintisine şaşırmamanızda fayda var.

Amiral Gemisi Telefon Fiyatları:

Bu, çoğu tüketicinin önce gönlünü ve razı gelirse cüzdanını üzeceği bir değişim. Apple, iPhone 8 ile birlikte akıllı telefon piyasasının kaymak tabakası olacak. Elbette sınırlar yeniden belirlendikten sonra. Değişim dalgasının en üst köpüğü olacak yeni cihaz, çoğu kaynağa göre 1000 dolar seviyesinde bir etikete sahip olacak. Bu özel yapım telefonlar haricinde ABD ekonomisi için de tarihi bir fiyat. Güncel kur değerleri ve vergi uygulamalarıyla ülkemizde ortaya çıkacak son fiyatı bir düşünün.

Daha önce Huawei'nin P9 modelini raflarda inanılmaz fiyatlara görmüştük ve pahalı rakibi iPhone 7’ye karşı çok iyi başarılar elde etmişti. Çünkü performas açısından aralarında fark olamamasıyla birlikte, kamera olarak daha üstündü. Ayrıca kullanıcılar 1500 TL’ye varan bir karla Huawei’ye yönelmişlerdi. Ancak Huawei P10 modelini çok çok daha üst seviyede fiyatlandırdı. Gülü seven dikenine katlanıyordu ve Apple, sektöre paranın nasıl kazanılacağını öğretiyordu.

Teknolojinin modern cilvesi, yükselen fiyatlardır. Bugünkü amiral gemisi telefonlarda gördüğünüz çift kamera gibi özellikler, uzun yıllar devam eden araştırmaların sonuçlarıdır. Çoğu şirket teknolojinin çoktan mümkün kıldığı özellikleri cihazlara yavaş yavaş ekler. Çünkü bir anda bütün özellikleri tek cihazda sunmak, fiyatları istenen ölçüde yükseltmeyecektir. Bunu Usain Bolt’un 100 metre rekorunu tek bir seferde yapabileceği en yüksek skorla kırması yerine, mili saniyelik farklarla defalarca kırmasına benzetin. Aynı ödül bir defa değil bir çok kez kazanılır.

Arttırılmış Gerçeklik:

Kabul edelim ki büyük çoğunluğumuz henüz arttırılmış gerçekliği deneyimleyemedi bile. Sanal gerçeklikten değil, çevrenizdeki objelerle etkileşime geçebilen “sanal” gerçeklikten bahsediyorum. Bunun en yaygın örneği uzun yıllardır çok farklı amaçlarla kullanılan Microsoft HoloLens gözlükleri olsa gerek. Öyle ki ABD, hava kuvvetleri pilotlarını eğitmek için bu cihazı kullanıyor. Ancak arttırılmış gerçeklik için cihazın arkasında bulunan kameraları kullanma fikri bir tek Apple’dan çıkardı. Başkasından çıksaydı bile Apple uygulardı:

Apple'ın yeni iOS 11 işletim sisteminin bir parçası olarak tanıttığı AR (Arttırılmıiş Gerçeklik) teknolojisi büyük bir yenilik. Bu işletim sistemi iPhone 8'den de önce çıkmış olan birçok Apple cihazına dağıtılacak. Ancak işlemci ve kamera donanımı açısından iPhone 8’in performansı, diğer cihazlara göre çok daha gerçekçi olacak. Aslında son 10 yıldır AR teknolojilerinin gelişimi için Nokia dahil birçok şirket sayısız yatırım yaptı. Bu çalışmaların son ve en popüler ürünü Instagram ve Snapchat olsa gerek. Ancak oyunun kurallarını baştan yazarak bayrağı eline geçirecek Apple, AR işinin patronu olmak için geliyor.

Google, kısa bir süre önce AR konusunda Apple’a ayak uydurmak için atılımlar yapmaya başladı. Apple da AR’nin Play Store’u olacak ARKit’e rakip olarak, ARCore projesini başlattı.

Her ne olursa olsun Apple, teknolojiden çok işlerin nasıl yürütüleceğini bildiğinden kazanan olmak zorunda. Çünkü gerçek başarı fikrin sahibi olmak değil uygulayıcısı olmaktır.