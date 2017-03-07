iPhone 8 Daha Çıkmadan Apple'ın Hisselerini Uçuruyor!

Biz Apple'ın yeni amirallerini beklerken ekonomistler, firmanın hisseleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çin ekonomisinin dünya çapındaki simgesi haline gelen Citibank analistleri, daha önce iPhone 6 modelleri çıkmadan bu şekilde bir öngörüde bulunmuşlardı.

“Süper Döngü” adını verdikleri bu olay, iPhone 6 ile büyük bir tasarım değişikliğine giden firmanın hisselerini daha telefon piyasaya çıkmadan olumlu yönde etkilemişti. Analistler bu durumu daha büyük ekranlı tasarıma sahip cihazlara yönelik talebin artacağını öngörerek yorumlamış ve bu öngörüde haklı çıkmışlardı.

Yeni gelecek iPhone 8 ailesinin sahip olacağı özellikler konuşulurken, bu durumun bir yandan Apple hisselerine yadsınamaz bir katkısı var. Citi analistleri, tıpkı iPhone 6 ‘da olduğu gibi iPhone 8’de de aynı “süper döngü” ekonomisini ön görüyor. An itibariyle 140$’ın altında işlem gören Apple hisselerinin 160$ seviyesine çıkması bekleniyor.

Bunun nedeni, tabii ki Apple’ın iPhone 8 ile devrimsel tasarım değişikliklerine gitmesi. Nitekim cihaza biyometrik parmak izi sensörü bulunan Home tuşu gelmesi beklenirken, firmanın cihazı tuş için gereken alanı ekrandan çalmayacak bir tasarımla yenilemesi hemen hemen kesinlik kazandı. Ayrıca Apple’ın iPhone 8 ile bir çok donanımı kendisinin üretmeye başladığını da belirtelim.

Öte yandan basın kuruluşu CNBC’nin ekonomi yazarı Jim Cramer, analistlerin tekrar Süper Döngü terimini kullanmasından şikayetçi. Bunun daha fazla beklentiye yol açtığını da ayrıca söylemlerine ekledi.

Analistler tüm bu değişiklerin yanında Hindistan pazarında son yıllarda gelişen büyük fırsatların da Apple hisselerine katkıda bulunacağını belirtti. Nitekim dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarına sahip ülkede Apple’ın yanlızca %2’lik bir pazar payı bulunuyor. Hindistan satışlarını yeni amiralleriyle arttırması beklenen Apple’ın yükselişi bu analiz ile kesinlik kazanmış durumda.