iPhone 8'de 32 GB Seçeneği Olmayacak

Apple'ın onuncu yıla özel hazırlayacağı iPhone'da 32 GB kapasite seçeneği olmayabilir.

Apple, onuncu yıla özel çıkaracağı iPhone için epey bir çalışma yapıyor. Özellikle iPhone tercih eden kullanıcıların cihazın bu denli pahalı olmasına rağmen yetersiz bir depolama alanına sahip olması yönündeki şikayetlerine Apple tarafından bir çözüm geleceği söyleniyor.

Henüz dedikodu aşamasındaki bu söylenti, iPhone 8'de 32 GB seçeneği olmayacağı yönünde. Bu bağlamda iPhone 8 modelleri 64 GB kapasite ile başlayacak. Daha fazla alan isteyen kullanıcılar ise telefonun en yüksek kapasitesi olan 256 GB modeline yönelebilecek. Yurt dışında dahi 1000$ etiketiyle satılması beklenen cihazın alıcıları için 32 GB gerçekten de düşük bir miktar.

Android telefonlarda 64 GB kapasite pek yaygın değil. Fakat iPhone modellerinin depolama kapasitelerinin hafıza kartı ile artırılamadığı düşünüldüğüde, Apple için mantıklı bir karar olur. Fakat bu yılın sonlarına doğru çıkması beklenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus cihazlarında 32 GB kapasite seçeneğinin olması bekleniyor. Bu haberin kesinleşmesi iPhone 8'in çıkışına az bir zaman kala gerçekleşecektir, o yüzden bizi takip etmeye devam edin.