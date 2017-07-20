iPhone 8'de Parmak İzi Okuyucusunun Yeri Netleşti!

iPhone 8'de kabusumuz olan parmak izi okuyucusunun yeri, sızdırılan yeni bir görüntü ile belli oldu. Yerini pek beğeneceğinizi sanmıyorum.

iPhone 8’de ekranın iç kısmına yerleşecek bir parmak izi okuyucusunun olmayacağı kısa bir süre önce açıklanmıştı. Bu açıklamadan sonra parmak izi okuyucunun telefonun hangi bölgesine konulacağı hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Sızdırılan yeni görüntüler parmak izi okuyucunun bulunacağı yerle ilgili merakımızı ortadan kaldırıyor. Cihazın arka kapak tasarımı olarak gösterilen bir bölgede “Apple” logosunun altında yuvarlak bir boşluk daha açılmış. Bariz bir şekilde parmak izi okuyucusuna ait olduğu görülen bu boşluk, birçok soruyu da beraberinde getirdi.

'İki boşluk açmak yerine Apple logosuna eklenen bir okuyucu yeterli olmaz mıydı?' gibi sorularla herkesin kafasını kurcalayan bu görüntüler, yalnızca parmak izi okuyucusundan tepki çekmedi. Ayrıca sol üst kısma dikey olarak yerleştirilmiş çift kameraların çıkıntılarını da gördüğümüz görselde, Apple’ın 10. yıla özel olarak çıkaracağı telefonun kusursuz olmadığını görüyoruz.

Cihaz hakkında en net bilgileri ürün çıktığı zaman öğrenebileceğiz, ancak sızıntıların da oturan bir tasarıma sahip olması cihazın birkaç ufak detay dışında değişmeyeceğini gösteriyor.