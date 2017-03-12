iPhone 8'de Düz Ekran, Kavisli Ekrana Karşı!

Apple'ın yeni amiral gemisinin satışa sunulmasına aylar kalsa da, bazı tartışmalar soluksuz olarak devam ediyor. Otoriteler, Apple'ın ekran teknolojisi hakkında zıt fikirleri paylaşıyor.

Apple iPhone 8 hakkında yılın ilerleyen aylarında pek çok dedikodu ortaya atıldı. Muazzam sayıda söylenti doğruyu yansıtıyorsa Apple'ın yeni akıllı bombası, minimal çerçevelerle ve "Ev Tuşunun" olmadığı 5.8 inçlik uçtan uca OLED ekrana sahip olacak. İlk raporlar, kavisli ekrana işaret ediyordu ama sonradan karşımıza çıkan bilgiler, Apple'ın düz ekrandan vazgeçmeyeceğini işaret etti.

IHS Markit analisti Wayne Lam, MacRumors'a verdiği demeçte "Mimari olarak, günümüz Apple 2.5 inçlik cam tasarımına benzeyen bir panelin iPhone 8'de OLED yapısı ile buluşması bekleniyor. Ancak söz konusu OLED tasarım düz ekran olarak tasarlanacak.”

açıklamasında bulundu.

Wayne Lam, “Kısa süre önce duyurulan LG G6'ya benzer şekilde, iPhone'un da daha geniş bir ekrandan faydalanmak üzere yeni bir en-boy oranı kullanacağını tahmin ediyoruz. Böylece, Amerikalı bilişim devi daha geniş ve verimli bir ekranla donatılacak. Benzer bir politikanın Galaxy S8'de Samsung tarafından uygulanacağını söylemek de yanlış olmaz.” iddialarında bulundu.

KGI Menkul kıymetler analisti Ming-Chi Kuo ve Çinli araştırma şirketi TrendForce da, Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 8'de, hafif kavisli kenarları vurgulayan 2.5D ekrana sahip olmasını beklediklerini ifade ettiler. Wall Street Journal ise Apple'ın bir sonraki amiral gemisinin kavisli bir ekrana sahip olacağı konusunda iddialı. Korean Herald da, Apple'ın düz ekrana sahip olacağına ve kavisli ekrana sahip bir alternatif model sunmayacağını iddia ediyor. Yani Apple iPhone 8 satışa sunulana kadar kavisli ekran-düz ekran tartışmaları şiddetle devam edecek.