Sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Fakat bunlardan hangileri doğru? iPhone 8'de en çok görülmesi beklenen 6 özelliği ve gerçekleşme ihtimallerini değerlendirdik.

Herkes Apple’ın iPhone’un 10. yılına özel nasıl bir cihaz çıkaracağını merak ediyor. 12 Eylül’de bizi şu ana kadar Apple’dan hiç görmediğimiz kadar güçlü donanımlı ve şık bir cihazın beklediğini tahmin edebiliyoruz.

Çerçevesiz ekran, kaldırılan ‘home’ butonu gibi değişikliklerin olacağı neredeyse kesin gibi. Fakat her gün farklı bir sızıntı haberi gelmeye devam ediyor. Bunlardan hangileri doğru ve gerçekleşme ihtimalleri nedir? O zaman iPhone 8’de en çok beklenen özelliklere ve gerçekleşme ihtimallerine hep birlikte bir göz atalım.

1- Touch ID Ekranın Altında Olacak

Bu aslında biraz karışık bir durum. Apple’ın fiziksel ‘home tuşunu kaldırmasıyla birlikte parmak izi sensörünü de kaldırması bekleniyor. Teknoloji devi, parmak izi sensörü yerine 3D Yüz Tanıma teknolojisi ile cihaz güvenliğinde sınıf atlamayı hedefliyor. Gerçekleşme ihtimali %95.

2- NFC ile Apple Pay Ödemeleri Gelişiyor

Son birkaç iPhone modelinde NFC kullanılarak ödeme yapılabiliyordu. Fakat yeni iPhone 8 ile birlikte ödeme sistemi bir adım daha ileri gidecek ve Apple Watch üzerinden kolayca ödemelerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Gerçekleşme ihtimali %90.

3- Kablosuz Şarj

Gelen birçok sızıntı, iPhone 8’in kablosuz şarj desteğine sahip olacağını söylüyor. Ancak iPhone 8’in kablosuz şarjı Samsung ya da diğer markalarda olduğu gibi cihazı hızlı bir şekilde şarj edemeyecek. Yine de gelecek modeller için olumlu bir referans olabilir. Gerçekleşme ihtimali %85.

4- OLED Ekran

Apple’ın iPhone 8 ile birlikte IPS LCD’ye veda ederek OLED ekrana geçmesi bekleniyor. Apple’ın bu konudaki ortağı, en iyi akıllı telefon ekranlarına sahip olan Samsung olduğu için iPhone 8’in muhteşem bir ekranı olacağını tahmin etmek zor değil. Gerçekleşme ihtimali %90.

5- Daha Güçlü Batarya

Bazı sızıntılar Apple’ın L şeklinde yeni piller kullanacağını ve bu şekilde batarya kapasitesini yükselteceğini söylüyordu. Fakat A11 işlemcisinin verimli güç tüketimi dışında pilde olağan dışı bir iyileştirme görmemiz zor. Gerçekleşme ihtimali %20.

6- Kulaklık Girişi Geri Dönüyor

Apple’ın 3.5mm kulaklık girişini geri getireceğini söyleyen bazı sızıntılar ortaya çıktı fakat böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Gerçekleşme ihtimali %0.