iPhone 8'de Home Tuşu Yerine Gelecek Özellik Belli Oldu!

iPhone 8'le birlikte kalkacak fiziksel home tuşunun işlevi, iPad'lerde kullanılan özel bir sistemle değişecek.

iPhone 8’in ince bir çerçeve ile çıkacağını artık biliyoruz. Galaxy Note 8, LG V30 gibi rakiplerin karşısına çıkacak Apple, bu telefonlardan geride kalmaması için uzun süreden beri OLED ekrana sahip ince çerçeveli bir iPhone 8 üzerinde çalışıyor.

Bu durum çok hoş olsa da ilk iPhone’dan beri bulunan ve herkesin fazlasıyla alıştığı home düğmesinin kalkacağı anlamına geliyor. Bu tuş kalkınca parmak izi okuyucu gibi donanımların nereye konacağı merak konusu oldu, ancak aslında tek konumuz bu değil. Fiziksel düğme kaldırıldığına göre bu düğmenin hareketlerini nasıl yapacağız? Edinilen bilgilere göre eski fiziksel tuşun bulunduğu yerde ince bir çizgi olacak ve bu çubuğu yukarı doğru çekerek telefonun kilidini açabileceğiz.

Yukarı sürükleme işlemini bir uygulamanın içerisinde yaptığımızda yeniden tasarlanan çoklu görev ekranını açacak. iOS 11’de gördüğümüz kadarıyla yeni çoklu görev ekranında kullanılacak pek çok şey var. Çoklu görev ekranı sayesinde, fiziksel tuşsuz OLED iPhone’lar daha hızlı işlemler yapabilecek. iOS 7’nin çoklu görev ekranını anımsatan yeni tasarım, telefona daha işlevsel bir kullanım sunuyor.