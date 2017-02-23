iPhone 8'in Kablosuz Şarj ile Geleceği Neredeyse Kesinleşti

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, resmi olarak Kablosuz Güç Konsorsiyumu üyesi olduğunu doğruladı.

Uzun süredir Apple'ın yeni iPhone modellerinde kablosuz şarj özelliğine yer vereceği gündeme geliyordu ancak şu ana kadar tanıtılan hiçbir iPhone modeli dahili olarak kablosuz şarj özelliğini kullanıcılara sunmadı. Artık iPhone'larda kablosuz şarj desteği olmayacağı konuşulurken son aylarda gelen haberler tekrar iPhone 8'in kablosuz şarj ile geleceğini işaret ediyordu.

Tüm bu sızıntıların üstüne artık Apple ekosistemi üzerine uzmanlaşan KGI analisti Ming-Chi Kuo yaptığı analizler sonucunda bu yıl tanıtılması beklenen üç iPhone 8 modelinin de kablosuz şarj desteğine sahip olacağını söylemişti. Bu açıklamanın aksine Apple'ın böyle bir adım atmayacağını, kablosuz şarjın şimdilik gereksiz bir teknoloji olduğunu savunan uzmanlar da vardı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Apple'ın Qi standartlarını belirleyen Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na üye olması, iPhone 8 ya da iPhone 7S olarak anılması beklenen iPhone modellerinin kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını doğrular nitelikteydi. Apple'ın da bu üyeliği doğrulamasıyla birlikte yeni iPhone'daki kablosuz şarj özelliği neredeyse kesinleşmiş oldu.

Böylelikle Qi'ın en yeni hızlı şarj teknolojisiyle sadece 5 dakikalık şarjla 5 saate varan kullanım ömrü sunacağı söylenen iPhone 8 modelinin kullanıcıları, ayrı bir kablosuz şarj standı alarak bu teknolojiden yararlanabilecek.