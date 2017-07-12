iPhone 8'de Ortaya Çıkan Aksaklıklar Apple'da Panik Yarattı!

iPhone 8'de yer alan yeni donanım özelliklerini yazılıma aktarmakta zorluk çeken Apple'ın bu yüzden bazı gecikmeler yaşaması bekleniyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 8’in Eylül ayında duyurulması bekleniyor. Telefonun çıkması için az bir süre kalmasına rağmen yazılımcılar, yeni telefon için harıl harıl çalışmaya devam ediyor.

Bazı kaynaklardan gelen bilgiye göre, Apple cephesinde panik duygusu hakim. Çünkü donanımlar telefona eklense de bu donanımları cihaza yazılımsal olarak eklemek için zamana ihtiyaç var. Bu sorunlar arasında göze çarpan iki önemli durum var.

Bunlardan birisi kablosuz şarj olma özelliği. iPhone 8’de kablosuz şarj desteğinin gelmesi bekleniyor, ancak bunun için ayrı bir şarj cihazı almanız gerekecek. Bir de üstüne bu cihazın yazılımının hazır olmamasından dolayı bazı gecikmeler yaşaması bekleniyor. Apple blog yazarı John Gruber’e göre telefonun nakliye işlemleri başladığında kablosuz şarj işlemi hemen kullanılamayabilir.

Bunun dışında bir başka önemli durum da telefonda Touch ID’nin yerini alacak bir yüz tarama sisteminin yetişememesi. Ön yüz kameraya yerleştirilecek 3B sensörler hazır, ancak bu sensörleri iOS işletim sistemine yedirmek gerekiyor. Şirketin bu noktada da ürün ilk alındığında bu özelliği pasif tutması bekleniyor. Daha sonraları yeterli geliştirmeler yapıldıktan sonra yüz yarama sistemi aktif edilecek.

Apple’ın bu özellikleri ne zaman açacağını bilmiyoruz. Belki de telefon henüz piyasaya çıkmadan bu yazılım eksiklikleri giderilebilir veya telefon bütün halinde çıkmak için kısa bir süre gecikme alabilir. Bunu zaman gösterecek.