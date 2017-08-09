iPhone 8'de Telefona Bakarken Bildirim Sesi Kısma Özelliği

iPhone 8 ile ilgili sızıntılar bitmek bilmiyor. Eğer doğruysa iPhone 8, bir sağlam özelliğe daha sahip olacak.

iPhone 8 sızıntıları içerisinde onaylanmayan, ancak markanın sevenlerini heyecanlandıran bir diğer özellik de ön tarafta olacak ve telefonunuzu o an kullanıp kullanmadığınızı algılayarak sizin için bildirim seslerini kapatacak 3D sensörüydü. Geçtiğimiz hafta HomePod yazılımından sızan iPhone 8 ile ilgili bilgiler olduğunu size aktarmıştık.

iOS geliştiricisi Guilherme Rambo'nun bu sızıntılardan doğruladığı bilgiye göre iPhone 8, yüzünüzü algılayarak bildirimleri kapayacak sensöre sahip olabilir. Henüz sadece kodlar yığınındaki bir ifadeden dolayı doğrulandığı için farklı bir amaçla yazılmış kod olabilme ihtimali olsa da, şimdilik söylentilerin gerçek olduğuna dair çok sağlam kanıtlar var.

iOS Geliştiricisi Guilherme Rambo'nun ne kadar haklı olduğu muhtemelen Eylül ayına doğru ortaya çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 8 için heyecanlı mısınız?