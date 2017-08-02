iPhone 8'de Tasarımla Birlikte Arayüz de Tekrar Şekilleniyor

Eski Apple geliştiricisi Allen Pike, iPhone 8'de pek çok arayüz değişikliği olacağını söyledi.

Apple'ın HomePod yazılımı sayesinde iPhone 8 hakkında pek çok şey keşfettik. Öğrendiğimiz en önemli bilgi, 'home' butonunun kaldırılması ve geniş ekran çerçeveli tasarıma veda edilmesi.

Bir dönem Apple'da çalışan geliştirici Allen Pike da, HomePod yazılımında yeni iPhone ile ilgili farklı bilgileri fark etmişti. Pike'a göre iPhone 8'in ekranı iPhone 7 ile aynı genişlikte olmasına karşın %22 daha uzun olacak.

Pike, ekranın uzamasına rağmen daha büyük olmayacağını söylüyor. Nedeni ise ekranın altına yerleştirilecek sanal tuşlar. iPhone Pro tasarımında da görüldüğü gibi ortada sanal bir 'home' butonu ve yanlarda uygulamaya ait kısayollar olacak.

Kısayol tuşlarındaki yer değişikliğini birçok uygulama ARKit kullanarak çözebilecek. Bazı uygulamalarda ise yukarıdan aşağıya taşımak yeterli olmayacak. iPhone 8 büyük ekranlı bir telefon olacağı için kısayol tuşlarının aşağıda olması, kullanıcılara daha kolay bir kullanım sağlayacak.

Yeni tasarımla birlikte bildirim çubuğunun ortasındaki saate de veda ediyoruz. Çünkü ahize, kamera ve sensörler bu alanda olacak. Sağ tarafta şarjımızın durumunu, sol tarafta ise hücresel veri ve Wi-Fi'yi göreceğiz.

Pike'a göre Apple, yeni cihazı için iOS 11'in arayüzünde bazı değişikliklere gitmek durumunda kalmış. Çerçevelerin incelmesi, kısayolların aşağıya taşınmasıyla yukarıda açılan büyük boşluklar, küçük tasarım değişiklikleriyle düzeltilebilir. iOS 12'de yeni çerçevesiz, sanal 'home' butonlu telefon için tam uyumlu bir arayüz gelmesi bekleniyor.