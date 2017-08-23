iPhone 8'de Touch ID'nin Nerede Yer Alacağı Ortaya Çıktı!

iPhone 8 cihazında yapılan testlerde telefonun parmak izi okuyucusunun yeri belli oldu. Bir video aracılığı ile paylaşılan sızıntıda beklenildiği gibi telefonun arka kapağında Touch ID bulunuyor.

Apple, Samsung’a ayak uydurmak ve artık bir değişikliğe gitmesi için çıkaracağı çerçevesiz ekranlarla birlikte en büyük sorunun da oluşmasını sağlamıştı. iPhone 8’lerde herhangi bir Touch ID yer alacak mı, alacaksa nerede alacak gibi pek çok sorunun cevabı aranmış ama ne yazık ki bulunamamıştı.

Bazı kimseler telefonun Touch ID yerine yalnızca iris tarayıcı ile geleceğini söylerken, ortaya çıkan iPhone 8 sızıntılarına göre Touch ID’nin olduğunu, ancak telefonun arkasında yer aldığını görmüştük.

Bu tarz sızıntıların ana merkezi olan Çinli sosyal medya Weibo’da ortaya çıkan yeni görüntüler, iPhone 8’de yer alacak Touch ID hakkında yeni bilgiler verdi. Telefonun ön yüzeyini görmememiz ve arka kapağın kamera yerleşimi haricinde iPhone 7’ye benzemesinden dolayı emin olamadığımız görsellerde bir çalışan, makine ile telefonların dokunmatik ekranını test ediyor.

Bu görüntüler iPhone 8’e aitse beklenildiği gibi telefonun arka yüzüne yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunacak.

Artık duyurulmasına çok az bir zaman kalan telefonun Touch ID’ye sahip olmasını ister misiniz?