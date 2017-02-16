iPhone 8'de Touch ID Yerine Yeni Bir Özellik Bulunacak!

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8’de Touch ID özelliğinin olmayacağını iddia etti. Kuo’ya göre Apple, yeni iPhone’da Touch ID özelliğinin yerine “fonksiyon alanı” adında bir özelliğe yer verecek.

iPhone’lar Touch ID özelliğinin kullanıma sunulması, hiç şüphesiz Apple’ın son yıllarda yaptığı en iyi hamlelerden biriydi. Touch ID özelliği, birçok üreticinin benzer güvenlik özelliklerini kullanıma sunmaya başlamasına neden oldu. Ancak KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone’un bu başarılı özelliği yerini yeni bir teknolojiye bırakabilir.

Ming-Chi Kuo’nun iddiasına göre Apple, Touch ID özelliğine iPhone 8’de (belki de iPhone X) yer vermeyecek ve yeni iPhone’da Touch ID özelliğinin yerine “fonksiyon alanı” adını verdiği bir özelliğe yer verecek. Bu fonksiyon alanının tam olarak ne işe yarayacağı henüz bilinmiyor, ancak bunun 2016 yılında piyasaya sürülen MacBook Pro’larda bulunan Touch Bar özelliğine benzer bir özellik olabileceği söyleniyor.

Ne gibi özelliklerin Touch ID’nin yerini alabileceği konusuna gelince, Kuo, biyometrik güvenliğin hala mevcut olabileceğini iddia etti; ancak bunun tam olarak ne olabileceği konusunda detay vermedi. Bununla ilgili olarak daha önce iPhone 8’de yüz ya da iris tarama teknolojilerinin olabileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Kuo, Touch ID özelliğinin telefondan çıkarılıp fonksiyon alanı özelliğinin telefona eklenmesinin, telefonun ekran boyutunun 5,15 inç civarında olmasını sağlayacağını ve telefonun ön tarafının genel boyutunun ise yaklaşık olarak 5,8 inç olacağını belirtiyor.

Bunların yanı sıra Kuo, Apple’ın yığılmış alt katman benzeri bir PCB ana kartı benimsemesi sayesinde, iPhone 8’in daha yüksek kapasiteli bir bataryayla geleceğini de belirtiyor. KGI Securities analisti Kuo’nun geçmişte gerçekleştirdiği bu tarz tahminlerde oldukça başarılı olduğunu, yani bu iddiaların gerçek olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu da belirtelim.