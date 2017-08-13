iPhone 8’de Uygulamalar Nasıl Görünecek?

Kısa zamanda piyasaya çıkacak iPhone 8'de uygulamaların nasıl görüneceği konusunda meraklar hala sürüyorken, paylaşılan görseller şimdilik bir fikir sahibi olmamızı sağladı.

iPhone 8’in piyasaya çıkmasına çok az bir zaman kaldı ve herkes Apple’ın yeni amiral gemisinin nasıl görüneceği konusunda oldukça meraklı. Dün Steve Troughton-Smith, muhtemel iPhone 8 ekran planı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oldu.

Görselleri paylaştıktan sonra hızlıca bir açıklama yapan Steve, bunların sadece tahmin olduğunu belirtti. UX tasarımcısı Maksim Petriv, Apple'ın ekranın üst kısmındaki girintiler ile başa çıkmak için yapabileceği farklı yaklaşımları ve bunların farklı uygulamalarda nasıl görünebileceğini gösteren bazı örnek uygulamalar hazırladı.

Telefonun bizzat nasıl görüneceğini hemen hemen anlamış durumdayız. Kısa süre önce yeni bir bakır kaplamanın nasıl görünebileceğini, tasarımın siyah bir video görüntüsünü, üç renk varyantı gösteren ve şirketin yeni telefonu nasıl pazarlayabileceğini Apple benzeri şekilde bazı kişilerin ortaya koyduğunu görmüştük. işte bazı popüler uygulamalar,