IPhone 8'de Yeni Bir Renk Seçeneği Daha Olacak!

IPhone 8'in dedikoduları bitmek bilmiyor, bu seferki iddia ise iPhone 8'de karşımıza çıkacak olan yeni bir renk. Ayrıca iPhone 8, 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak.

İddialara göre, Apple'ın yeni gelecek amiral gemisinin, daha önce iPhone'larda görülmemiş bir rengi daha olacak. Bu tasarımda iPhone 8'in kasası, adeta bir ayna gibi olacak. Benzer bir tasarımı Sony Xperia Z5 Premium'da görmüştük daha önce. Ayrıca cihazın dört farklı renk seçeneği de bulunacak.

Yeni renk seçeneği hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Geskin, cihazın neye benzediğine dair bir örnek paylaştı. Geskin'in paylaştığı görsel iPhone, bir ayna yüzeyli kabın içerisinde bulunuyor. Ancak burdaki önemli nokta kesinlikle kap değil, gelecek iPhone 8'in eski iPod modellerinde olduğu gibi ayna benzeri cam tasarımına sahip olması. Üstelik yeni tasarımın kenarlarını saracak paslanmaz çelikten kenarlıklar olacak.

Geskin'in iddiası, isimsiz bir kaynaktan geliyor ve KGI'nin genelde güvenilir haber yapan Ming-Chi Kuo'dan gelen bir raporunu izliyor. Kuo, raporda iPhone 8'in "popüler" markayı korumayı sürdürmek için normalden daha az renkte olacağını kaydetti. Geksin'in iddiaları doğruysa renk seçenekleri, altın, beyaz, koyu gri ve ayna olacak.

Ayrıca aşağıdaki bonus videodan çakma iPhone 8'i nasıl incelediğimizi izleyebilirsiniz.