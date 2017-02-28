iPhone 8'de Yüzümüzü Güldürecek En Azından Bir Özellik Var!

Apple cephesinden sabah saatlerinde gelen haberler, özellikle yenilikçi teknolojiler bekleyen kullanıcılar için sert yumruk etkisi yarattı. Neyse ki yeni amiral gemisi, yüzümüzü güldürecek bir beceriye sahip.

Tedarik zinciri kaynaklı analistler yapan KGI Securities uzmanı Ming-Chi ilginç çıkarımlarda bulundu. Apple konusunda iyi tahminler yapması ile ünlenen Ming-Chi Kuo'ya göre en azından çerçevesiz telefon beklentimiz hayat bulacak.

Çerçeveli ve “Home Tuşu” ile donatılmış akıllı telefon neslinin sonuna adım adım yaklaşıyoruz. MWC 2017'de tanıtılan LG G6, çerçeveden büyük ölçüde arınmış yeni tasarımıyla gelecek nesil hakkında ipuçları verdi. Xiaomi'nin çarpıcı Mi Max'i de aynı yönde ilerliyor.

Apple'ın “Home” düğmesinden kurtulmayı planladığı yönündeki söylentiler uzun süredir mevcuttu. Böylece bilişim devi, söz konusu alanda çok daha verimli bir mimari geliştirme olanağına sahip olacaktı. Sabah saatlerinde gelen “kablosuz şarj mimarisi” ve “Kavisli OLED ekran” söylentilerinden sonra, bu özelliğe karşı da şüpheci bir yaklaşım geliştirmiştik. Neyse ki sektör analisti Ming-Chi Kuo'ya göre “çerçevesiz tasarım” iPhone 8'de hayat bulacak. Apple, Touch ID'yi yerleştirmek için dokunmatik ekran altı gövdeyi hala kullanabilir. Zira kullanıcıların eski alışkanlıkları bir anda çöpe atması zor gözüküyor.

Tech Driven Times kadrosu, zihinlerinde Adaptive Function bar denilen işlev alanına sahip yeni bir iPhone 8 konsepti yarattı ve üstelik bu konsepti, video ile herkesle paylaşıyor. Konsept video, işlev çubuğunun bazı kullanım durumlarını sergiliyor. Bunlar arasında iPhone 8'in Dokunmatik Kimlik mimarisinden faydalanarak kilit açmak için kullanabilme, videoları izlerken oynatma denetimlerine erişme ve kaydırarak bir fotoğrafı büyütme becerisi gibi yetenekler mevcut. IPhone 8 konsepti aynı zamanda yan tarafta çok ince çerçeve ve üst kısımda daha da küçük bir çerçeve barındırıyor.