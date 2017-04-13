iPhone 8'e Ait Olduğu İddia Edilen Bir Fotoğraf Sızdırıldı!

Apple'ın stratejik ortağı Foxconn'a ait bir bilgisayardan sızan fotoğraf, akıllı telefon hakkındaki cevapları sunmak yerine daha çok soruya sebep oldu.

Bugün erken saatlerde ortaya çıkan fotoğrafın, Apple'ın stratejik ortağı Foxconn'dan sızdığı iddia ediliyor. Fotoğrafın ne zaman çekildiği ve hatta orijinal olup olmadığı belirsiz. Bu nedenle fotoğrafı incelerken ihtiyatlı olmanızı tavsiye ediyoruz.

Çizim, Mühendislik Doğrulama Test biriminden gelmiş gibi görünüyor. Diğer bir deyişle, bu, Apple'ın bu yıl test etmesi beklenen ondan fazla iPhone prototipinden biri olabilir. Sonuçta fotoğraftaki model gerçek olsa bile, sadece konsept olarak da kalabilir.

Fotoğrafta, iPhone'un arka tarafında, dikey olarak hizalanan çift kamera sistemini mevcut. Aralık ayında Japon web sitesi Mac Otakara tarafından benzer bir iddia ortaya atılmıştı. Dokunmatik ID, arka panelde görülüyor. Apple'ın dokunmatik sensörünü iPhone 8'in ekran tablasının altına entegre edeceği sık sık söylense de, Cowen ve Company analisti Timothy Arcuri geçtiğimiz günlerde, Apple'ın ekran altı bir çözümü aşırı maliyet nedeniyle kullanmayabileceğini savunuyor. Maliyet sorunları çözülemezse arka taraftaki Touch ID mimarisi görmemiz sürpriz olmaz. iPhone'un kenar tarafında ise ses düğmeleri, kilit düğmesi, SIM kart yuvası, şarj girişi, hoparlör ızgarası ve büyük olasılıkla ikinci bir hoparlör ızgarası bulunuyor.. Fotoğrafa göre, cihazda 3.5 milimetrelik bir kulaklık yuvası mevcut değil.