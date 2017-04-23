iPhone 8'e Ait Olduğu İddia Edilen Fotoğraflar Can Sıktı!

Apple iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, ciddi tartışmaları beraberinde getirecek gibi. Fotoğraflar doğruysa iPhone 8 hantal ve bazı donanımsal yeteneklerden yoksun.

Öncelikle şunu belirtmemiz şart: Fotoğrafların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, üretici firma Apple tarafından ne doğrulandı ne yalanlandı. Yani bu fotoğrafların, yakında piyasaya çıkması beklenen cihazla tamamen alakasız olması mümkün. Yine sızıntı fotoğraflar, daha önceden yayınlanan şemalarla uyuşuyor.

Fotoğraflara bakılırsa iPhone 8'un ekranı köşeden köşeye camdan oluşuyor ve gövde paslanmaz çelikten üretilmiş. Bu biraz tuhaf zira metal gövdeli telefonlar ve kablosuz şarj sistemi hiçbir zaman tam uyum içerisinde çalışmamıştır. Fotoğraflar iPhone 8'e aitse Touch ID olarak bilinen parmak izi okuyucuya da veda edebiliriz. Çünkü ne ön tarafta, ne de arka tarafta bunu sağlayabilecek bir bölüm bulunmuyor. Gerçi Apple, cam ekranın altına bir parmak izi sensörü ekleyerek şapkadan tavşan çıkarabilir. Telefonun güç tuşu anlam veremediğimiz şekilde uzun. Gerek nispeten kalın gövde, gerekse uzatılmış güç tuşu estetik dışı olarak nitelendirebilecek bir görüntü sunuyor. Elbette tasarımı çok beğenen kişiler de olabilir, sonuçta tercih meselesi. Neyse ki beklendiği gibi çift kamera mevcut. Bu kameralardan birinin VR(Sanal Gerçeklik) mimarisi sunacağı neredeyse kesin. Lakin dedikodular ve hatta sızan fotoğraflar; Apple, iPhone 8'i resmen tanıtana kadar kesinlikle buluşmayacak.

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