iPhone 8'e Ait Olduğu İddia Edilen Geekbench Skorları Sızdı

Çinli bir haber sitesi iPhone 8'e ait olduğunu iddia ettiği Geekbench testi skorlarını yayınladı.

Bir süredir ortaya çıkan sızıntılarla birlikte nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında hemen hemen bilgi sahibi olmaya başladığımız Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 8 ile ilgili bu kez net olarak sızıntı kabul edemeyeceğimiz cinsten bir görsel ortaya çıktı. Çinli bir haber sitesi, iPhone 8'e ait olduğunu iddia ettiği Geekbench test skorlarını yayınladı.

Cihazların kullandığı platformun gücünün ölçülmesi açısından değer taşıyan Geekbench testinde ortaya atılan iddiaya göre iPhone 8 tekli çekirdekte 4537 çoklu çekirdekte ise 8975 puan alıyor. Bu skora baktığımızda iPhone 8 performans açısından bir önceki iPhone 7'ye göre %30 daha güçlü bir donanımla karşımıza çıkıyor.

Testin şu anki kralı: Galaxy S8!

Şu anda Geekbench testinde tekli çekirdekte yaklaşık 2500, çoklu çekirdekte ise yaklaşık 6500 puan alan Samsung Galaxy S8 testin zirvesindeki yerini şu anda koruyor ancak eğer sızıntı doğruysa iPhone 8'in çıkışıyla birlikte Geekbench testinin yeni kralı iPhone 8 olabilir. Tabi öte yandan Samsung'un Galaxy Note 8 modeliyle birlikte ciddi bir hamle yaparak güçlü performansını daha da canavarlaştırması hayal değil.