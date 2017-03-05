iPhone 8'e Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone cihazına yönelik, yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Özellikle son bir aydır, çeşitli haberler ile sık sık karşımıza çıkan iPhone 8 konusunda yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Nikkie Asian Review'den gelen bilgilere göre Apple, bu yıl üç farklı iPhone cihazı ile karşımıza çıkacak. Bu cihazlar içinden ise sadece birinde OLED ekran mevcut olacak.

Apple, son birkaç iPhone modelinde büyük ekran kullanmaya başlamış, ancak pek çok kullanıcısından bu konuda tepki görmüştü. İşte hem bu kullanıcıları kaybetmemek, hem de büyük ekranlı iPhone deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıları için Apple, farklı ekran seçeneklerinde cihazlar ile karşımıza çıkacak.

Bu bağlamda firmanın tanıtacağı iki iPhone, 4.7-inç ve 5.5-inç ekrana sahip olacakken bir model de 5.8-inç ekran barındıracak.

Tahmin edebileceğiniz gibi fiyat konusunda en pahalı model olması beklenen 5.8-inçlik iPhone 8 için Apple, ciddi oranda bir fiyat artışı da düşünmekte. Yani dünyanın en pahalı iPhone'unun satıldığı ülkemizde, iPhone 8 fiyatları da ciddi oranlara çıkmış bir şekilde gelecek.

5.8-inçlik iPhone biraz daha söz edecek olursak; Apple'ın bu cihazda kavisli OLED ekran kullanması oldukça muhtemelen çünkü cihazla alakalı bilgi sızdıran kaynakların çoğu bu özelliği onaylıyor. Ayrıca cihazda çerçevesiz bir tasarım olması da gündemde.

Bakalım yeni iPhone 8, bu beklentileri karşılayabilecek mi?