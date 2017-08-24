iPhone 8'in Giriş Fiyatı Bile Çok Pahalı Olacak!

New York Times'dan gelen bilgiler, iPhone 8 almak isteyenlerin cüzdanlarıyla ciddi bir kavgaya gireceğini gösteriyor. İddialara göre iPhone 8'in giriş fiyatı 999 dolar.

iPhone 8, Steve Jobs’un telefon piyasasında devrim yaratan ilk iPhone’u tanıtmasının 10. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle yılın en çok beklenen telefonu oldu. Şüphesiz ki bunda Apple’ın uzun yıllardır aynı iPhone tasarımını sürdürüyor olması da etkili.

New York Times’dan gelen haberlere göre iPhone 8’in fiyatı da yılın en çok beklenen telefonuna yakışır miktarda olacak. Edinilen bilgiler, iPhone 8’in başlangıç fiyatının 999 dolar olacağını belirtiyor.

Dün ortaya çıkan sızıntılar, iPhone 8’in 64GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı varyantı olacağını söylüyordu. Eğer New York Times haklıysa, 64GB iPhone 8’in fiyatı 999 dolar olacak. 512GB hafızalı iPhone 8’in fiyatının 1299 doları bulması şaşırtıcı olmaz.

2017 yılında akıllı telefon piyasası, geçtiğimiz yıla göre ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıya kaldı. Dün tanıtılan Galaxy Note 8, bir önceki yılın ‘bomba’ telefonu Galaxy Note 7’den 100 dolar pahalıya satışa çıkıyor. OnePlus gibi diğer şirketler de yeni amiral gemilerini bir öncekilere göre 100 dolar kadar daha pahalıya satışa çıkarmayı planlıyor.

Bu fiyatlara baktığımızda iPhone 8’in 64GB’lık giriş versiyonu ülkemizde 5399 TL civarında bir fiyata sahip olacaktır. 256GB ve 512GB’lık versiyonlar içinse bir tahmin yapman mümkün değil.

iPhone 8, cam arka paneli ve çerçevesiz ekranı ile uzun yıllardır süren klasik iPhone tasarımının çok üzerinde bir cihaz olacak. Cihaz, Apple’ın arttırılmış gerçeklik çalışmalarının da bir parçası olacak. iPhone 7 Plus ile çift kamera teknolojisine geçen Apple, iPhone 8’de kamera performansını daha da geliştirecek.