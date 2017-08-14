iPhone 8, Foxconn Fabrikalarında Üretilirken Görüntülendi!

Şu sıralar büyük bir yoğunlukla üretilmeye devam eden iPhone 8'ler, Foxconn fabrikalarında görüldü.

Birçoğunuz, Eylül ayında çıkacak iPhone 8 cihazlarının Foxconn fabrikalarında üretildiğini biliyorsunuzdur. Normal olarak iPhone telefonları görmek istiyorsanız da bu fabrikaların içine girmek -ya da sızmak- lazım. Bugün yayınlanan iki videoda Foxconn fabrikalarının içerisi gözüküyor. Üretim halindeki iPhone 8’leri net bir şekilde gördüğümüz bu sızıntı, Çin sosyal medyasına ortaya çıktı.

Binlerce insanın çalıştığı Foxconn fabrikalarında ortaya çıkan bu videolar, iPhone’ların elimize gelene kadar hangi prosedürlerden geçtiğini kısmen de olsa gösteriyor. Son zamanlarda Foxconn’un iş gücünü robotlara aktaracağını duyar olduğumuzdan, bu gördüğümüz son fotoğraflar olabilir.

Bu sıralar ABD merkezli fabrikalar açacak firma, Amerika’da iş gücünün pahalı olduğunu düşündüğü için böyle bir yol izleyecek gibi duruyor. Yapay zeka sistemi ile donatılmış robotlar, tekrara dayalı iş sektörlerinde her geçen gün daha fazla artmaya başladı. İnsanların yaptığı hataları yapmayıp maliyeti düşürerek üretimi hızlandıran robotlar, Foxconn’un Amerika’da tercihi olacak gibi duruyor.