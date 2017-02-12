iPhone 8 Sızıntılarının Bir Kısmı Yalanlandı

Mac Otakara ve KGI tarafından yayınlanan raporla birlikte iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğinin beklendiği gibi olmayacağı ve telefonun USB-C girişiyle geleceği söylendi.

Uzun süredir çeşitli sızıntılarla birlikte bu yıl Apple'ın iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerini atlayarak iPhone 8 modelini tanıtacağı konuşuluyordu. Ayrıca son günlerde Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda da iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğini destekleyeceği söylenmişti.

Tüm bu sızıntıların üzerine bir rapor yayınlayan Japon teknoloji blogu Mac Otakara, iPhone 8 hakkında ortaya çıkan birçok sızıntının yanlış olduğunu söyledi ve iPhone 8 modeline dair bazı beklentilerini paylaştı.

Mac Otakara'nın raporuna göre bu yıl Apple iPhone 8 modelini tanıtmayacak ve klasik telefon serisini sürdürerek iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerini duyuracak ancak bu modellere ek olarak iPhone 7S Pro ismiyle geleceği iddia edilen bir telefon daha tanıtılacak. iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerinde klasik iPhone 7'deki tasarım devam ederken iPhone 7S Pro modeli OLED ekranla gelecek ve alüminyum yerine cam gövdeye sahip olacak.

Ayrıca iPhone 8'de olacağı iddia edilen kablosuz şarj özelliği de tahmin edildiği gibi dahili olmayacak. Harici olarak geliştirilecek bir aparatla yeni iPhone kablosuz şarj özelliğini destekleyecek ve bu aparat ayrı olarak satın alınacak.

Şu anda her ne kadar rapor yayınlanırsa yayınlansın ya da sızıntı paylaşılırsa paylaşılsın hem iPhone 7S hem de iPhone 8 hakkında konuşmamız için erken. Sıradaki iPhone'un resmi detaylarını muhtemelen Eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliğiyle öğreneceğiz. :)