Tim Cook: iPhone 8'i Beklediğinizin Farkındayız Ama Değecek!

Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu yılın ikinci çeyreğinde, Apple'ın gelecekteki iPhone'lar hakkında konuşması için daha çok erken olduğuna dair raporları doğruladı.

2017 yılında arşa çıkan iPhone 8 hakkındaki söylentiler, Apple'ın gizliliğe odaklanmasına rağmen daha iPhone 7 ve iPhone 7 Plus piyasaya sürülmemişken başlamıştı. Büyük değişikliklerle 2017’de yeni bir iPhone’nun çıkacağının zorluğu tüm araştırma şirketleri tarafından söyleniyor. Apple’ın ve Tim Cook’un bu konuda sessiz kalması ise haliyle gün geçtikçe zorlaşıyor.

iPhone'un satışlarının son dokuz yılın en düşük seviyesinde olduğunu gözler önüne seren tam 451 araştırma anketin sonucuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Tim Cook, anketleri ayrıntılı olarak incelemediğini ancak Apple'ın yavaşlayan iPhone satışlarının farkında olduğunu dile getirdi:

“Ben sadece anketlere bir göz gezdirdim; ancak genel olarak gördüğüm şey, iPhone satışlarının yavaşladığını doğrulamaları. Bunun nedeni gelecekteki iPhone'lar için daha çok çalışmak gerektiğine inanmam. Şirket olarak satışların durumunu ve gidişatını tüm şeffaflığı ile görüyoruz.”

Söylentilere göre yeni iPhone’nun Home düğmesi, kenardan kenara OLED ekranla bütünleşik olacak. Paslanmaz çelik çerçeve ile cam gövdeye, ekranın altına gömülü biyometrik TouchID eşlik edecek.

iPhone'a gelen iyileştirmeler hakkında dolaşan söylentilerin sayısı da müşterilerin 2017 yılında hali hazırda piyasada bulunan bir iPhone’u alma kararlarını etkiliyor olabilir. Tim Cook’un sözlerinden yola çıkarak şunu kesin bir dille söylememiz mümkün: Apple, iPhone 8 ile çok büyük revizyonlar planlıyor.