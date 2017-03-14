iPhone 8 Hakkında Uçuk İddia: Arka Kapak Cam Olacak!

Apple iPhone 8 hakkında gün aşırı gelen dedikodular, baş döndürücü olmaya başladı. Şimdi de Apple'ın Çin'deki en büyük tedarikçilerinden biri ortaya tuhaf bir iddia attı.

Dedikodu fabrikası Apple hakkında çifte mesai yapıyor olmalı. iPhone hakkındaki yeni iddia akıllı bombanın bütünüyle cam bir gövdeye sahip olacağı yönünde. Rivayete göre Apple pek çok prototip üretti ve aralarından seçim yapmaya çalışıyor. Kulağımıza gelen söylentiler ise güncelliğini koruyor: Çift arka kamera ve kablosuz şarj mimarisi.

Apple, iPhone 8'in gövde tasarımı için biraz kararsız bir gibi. Kablosuz şarj mimarisi ve metal gövde her zaman uyum içerisinde çalışmıyor. Aslında Kore basının iddiasına göre Apple, telefon için bir çeşit arka cam kapak üretmeye çalışıyor. Haberler bilişim devinin Çinli tedarikçisi Biel tarafından sızdırıldı. Biel, Apple ve Samsung telefonlar için ekran, kamera mercekleri ve Apple Watch için safir ekran üretiyor.

Kısacası iPhone 8'in büyük bir kısmı cam olarak geliştirilebilir, bu da metal çerçeve dedikodularının boşa çıkacağı anlamına geliyor. Cam kapak teknolojisi “3D Termoform” olarak adlandırılıyor. Samsung, Galaxy S7 Edge'de bu tür camlardan faydalanıyor. 3D Termoform, iki kalıp arasına yerleştirilen bir camın 800 dereceye kadar ısıtılması ile mümkün oluyor. Böylece mükemmel simetri mümkün oluyor.