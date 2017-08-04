iPhone 8 Ön ve Arka Kamerada 4K/60 FPS Kayıt Yapacak!

iPhone 8'in sızan yeni bilgileri arka ve ön kameraların 4K'da 60 FPS kaydı desteklediğini gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, iPhone 8 dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip olabilir.

iPhone 8’in duyurulmasına yaklaşık 1 ay kaldı. Durum böyle olunca gelen sızıntı haberlerinin ardı arkası da kesilmiyor. Apple’ın Homepod yazılımdan çıkan birçok sızıntı sayesinde bilgi sahibi olabildiğimiz iPhone 8’in yeni ve çok önemli bir başka özelliği daha keşfedildi. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’da 30 FPS 4K videolar çekebilen Apple’ın yeni telefonunda, 4K’da 60 FPS kayıt yapabileceğini gösteren kodlar ortaya çıktı. Üstelik bu kodlar yalnızca arka kamera için değil ön kamera için de 4K’da 60 FPS video kaydetmeyi öngörüyor.

iPhone 7’nin ön kamerası ve genel olarak dünya üzerindeki telefonların çoğu ön kamerada 1080p’den fazla kaydı desteklemiyor, ancak iPhone’da bu sorun aşılacakmış gibi duruyor.

Apple’ın yeni geçtiği HEVC dosya türü sayesinde çok daha küçük boyutlarda oluşacak videolar, telefonu şişirmeden 4K video kaydetmeye olanak tanıyacak.

iOS 11’de AR(Artırılmış Gerçeklik) teknolojisine yöneleceğini belli eden Apple, bu kameralarla kaliteli bir AR teknolojisi sunabilir. 60 FPS kayıt yapabilme sayesinde son derece akıcı videoları yüksek çözünürlükte çekecek iPhone 8’in kesin özelliklerini Eylül ayında göreceğiz.

Peki, sizce bu özellik iPhone 8’de olursa telefonun fiyatı konusunda ne gibi etkileri olur?