iPhone 8'i iPhone X'a Tercih Etmek İçin 3 Temel Sebep

Şimdiye değin görülmemiş özellikleriyle bir çok Apple hayranının gözdesi haline gelen iPhone X için bekleyiş sürüyor. Kasım'da çıkacağı düşünülen cihazın kısıtlı stoğa sahip olduğu gelen haberler arasında.

iPhone 8, raflara indi. Artık Apple’ın en yeni ve muhteşem akıllı telefonlarından birini hemen alma şansına sahibiz.

Bununla birlikte dünya genelinde edinilen haberlerle birlikte Apple’dan ön sipariş verenlerin ilk izlenimlerine göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus önceki modeller kadar talep almıyor. Üstelik insanların iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus almak yerine, Kasım ayında çıkacak olan iPhone X’u beklemek gibi bir düşünceleri de var.

Tüm bu nedenlerden ötürü bazı alıcıların iPhone X için beklemeye karar vermeleri makul görülebilir. Fakat, iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus almak için geçerli bazı sebepler de var. Bu sebeplerin en önemlilerinden üçüne göz atalım.

İlk kullanıcı olma bedbahtlığı

iPhone X, daha önce iPhone’da görülmeyen özelliklere sahip yepyeni bir telefon. Aynı zamanda Apple’ın üretim zincirinde bazı sorunlar olduğuna dair haberler de alıyoruz.

Son kertede bu faktörler olumsuz bir duruma yol açmayabilir ama aynı zamanda iPhone X’un ekranının, Apple’ın söz verdiği gibi canlı ve renkli olmaması ile de sonuçlanabilir. Aynı zamanda Apple’ın yeni Face ID teknolojisi de beklediğimizden yavaş ya da sorunlu olabilir. Netice itibariyle tüm bu özellikler kağıt üzerinde kalan, henüz birebir test edilmeyen özellikler.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ise geçtiğimiz yılki iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı. Bu yönüyle de bazı eleştirilere maruz kaldılar ama en azından kutudan çıkan aletin çalışacağından emin olabiliyorsunuz.

Yeni bir teknolojinin ilk kullanıcıları olmak, üretici Apple’ da olsa bir dizi riski de beraberinde getirebilir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

iPhone 8 dandik bir telefon değil

Apple’ın iPhone X’u gösterişli bir model olabilir ama firmanın iPhone 8 serisi de yabana atılır cinsten değil.

iPhone 8, iPhone Xile aynı işlemciye sahip: A11 Bionic. Kaldı ki aynı işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu iki faktör, son değerlendirme raporlarının belirledikleri piyasadaki en önemli faktörler olma özelliğini taşıyorlar.

Tasarım tarafında ise iPhone 8 fiziksel bir butonun olduğu geleneksel bir tasarıma sahip olabilir. Ekran da iPhone X’un 5.8 inç’lik ekranından daha küçük olabilir. Fakat yine de mevcut en cazip telefonlardan biri. Telefonun yeni cam muhafazası ve kablosuz şarj desteği ile premium bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Netice itibariyle iPhone X, düşündüğünüz kadar önemli bir yenilik olarak çıkmayabilir karşınıza.

Yeni bir iPhone edinmeyi ne kadar çok istiyorsunuz?

Eğer yeni bir iPhone almak sizin için çok önemliyse, iPhone X en iyi tercih olmayabilir sizin için.

İstediğiniz zaman bir Apple Store’a gidip, bir adet iPhone 8 edinebilirsiniz.

Fakat iPhone X ile ilgili son gelen bildirimler, cihazın yeterli stoğa sahip olmadığını gösteriyor. Kaldı ki bu denli yüksek bir talebi karşılamak da imkansız gibi. Daha da kötüsü, düşük üretim kapasitesi iPhone X’un haftalarca edinilememesi anlamına gelebilecektir.

Tabii tüm bu haberler yanlış da olabilir. Fakat, eğer Apple Store yakınlarında pineklemek gibi bir derdiniz yoksa, iPhone 8 almak sizin için daha cazip bir seçenek olarak çıkıyor karşınıza.