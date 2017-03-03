iPhone 8 İçin Biyometrik Parmak İzi Sensörü Geliyor!

Apple, yayınlanan rapora göre Touch ID teknolojisinden vazgeçti ve parmak izi sensörünü kendisi üretiyor.

Apple, parmak izi okuma teknolojisi olan Touch ID özelliği üzerinde çalışmalara devam ediyor. Tamamen çerçevesiz olarak sunulması beklenen iPhone 8’in bu çalışmalar sayesinde biyometrik parmak izi okuyucusuna sahip olacağı söyleniyor.

Digitimes’ın raporuna göre Apple bu kez Synaptic ya da Qualcomm teknolojilerini yeni parmak izi okuyucusu için kullanmayacak. Firma bu teknolojiyi şu an kendisi geliştiriyor. Üretiminde Privaris cam teknolojisini kullanan yeni bir bileşen ile gelecek. iPhone 8 için bu, Eylül ayından itibaren seri üretime başlanamayacağı anlamına geliyor. Anlaşılan şirket yeni üreteceği telefonun donanımlarını güncellemek için üretimi erteleyecek.

Belirtmek gerek ki iPhone gibi bir amiralin üretimine, her yeni modelle bir önceki model arasında açılıştaki talebi karşılamak adına ara verilir. Firma bu sayede yeni modellerinin çıktığı ilk hafta ortalama 15 milyon iPhone satmayı başarıyor.

Yeni parmak izi teknolojisinin önceki Apple üretimi donanımlardan çok daha karmaşık olduğunu belirten rapora göre seri üretim bir kaç ay ertelenecek. Açıkçası şirket, tarihsel modelini birkaç ay ertelemek zorunda kalabilir. Çünkü Touch ID gibi kapasitif bir sensör yerine çok daha gelişmiş donanım sayesinde parmak izi biyometrik bir şekilde algılanacak. Çerçevesiz bir telefon üzerinde bu teknoloji için parmağınızı dokundurmanız gereken, OLED ekranın olmadığı bir alan gerekebilir.

Bu sene üç farklı IPhone modeli duyurması beklenen Apple’ın söz konusu yeni teknolojiye sahip bu cihazı boyut olarak iPhone 7 ile aynı olacak. Ayrıca iPhone 7 Plus ile aynı anda duyurulmayacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Tamemen çerçevesiz OLED ekrana sahip iPhone 8 için geliştirilen teknolojiler, umarız tüm heyecanlı bekleyişi karşılayacak nitelikte olur.