iPhone 8 İçin Müjde Geldi: Kablosuz Şarj İle Geliyor!

iPhone 7S'lere kablosuz şarj ve suya karşı dayanıklılık özelliğinin geleceğinin öğrenilmesinin ardından, iPhone 8'ler için de bu özelliklerin geleceği belli oldu.

iPhone’un resmi üretim ortaklarından Wistron, iPhone 8’ler için ilk resmi açıklamayı yaptı. Nikkei Asian Review tarafından hazırlanan rapora göre, gelecek iPhone modellerinde suya karşı dayanıklılık ve kablosuz şarj özelliği bulunacak. Wistron’un CEO’su Robert Hwang’ın gazetecilere verdiği demeçte ortaya çıkan bu haber, yeni iPhone modellerinin suya karşı dayanıklılık ve kablosuz şarja sahip olacağını ortaya çıkardı.

Hwang, “Suya karşı dayanıklılık ve kablosuz şarj gibi yeni özelliklerde testlere başladık. Yalnız suya karşı dayanıklılık, telefonun montaj işlemini birazcık değiştiriyor” dedi. “Daha önceki modellerde montaj işlemi pek fazla değişmiyordu” diyen Hwang, iPhone modellerinde gelecek yeni teknolojileri duyurmuş oldu.

iPhone 8’ler dışında iPhone 7S’lerin de bu özelliklerle birlikte gelmesi beklenirken Samsung ve Sony gibi birçok telefon markası, yıllardan beri su geçirmez özelliğini destekliyordu.

Apple’ın kablosuz şarj politikasına baktığımızda ise son aylarda bu konuyla ilgili raporların arttığını görüyorduk. Son birkaç yıldır bu teknoloji üzerinde çalıştığı anlaşılan Apple’ın 4.5 metre uzaklığa kadar kablosuz şarj özelliğinin geleceği düşünülüyor. Apple kablosuz şarjlar için, bu alanda çalışan Energous’la ortak hareket ediyor.