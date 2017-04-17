iPhone 8 İçin Ortaya Atılmış Muhteşem Konsept Tasarım!

iPhone 8'ın sızdırılan konsept tasarımına bakılarak hazırlanmış 3 boyutlu görseller, iPhone 8'in nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S8 beklentimiz sonunda bitti. Telefon tanıtıldı ve beraberinde sağlam özelliklerle birlikte geldi. Samsung’un en büyük rakibi olarak gösterilen Apple’da ise iPhone 8 heyecanı iyiden iyiye bastırmaya başladı. Daha önce iPhone 8’in tasarım çizimleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tasarımcılar bu çizimleri kullanarak telefonu 3 boyutlu modellemeye çalışıyorlar. Çin’in Twitter’ı Weibo’da ortaya çıkan görüntüler, iPhone 8’in nasıl görünebileceğini gösteriyor.

Apple’dan bir açıklama yapılmadığı için doğruluğu tespit edilemeyen tasarım modeli, boyutu ile iPhone 7’ye benziyor ancak tasarım konusunda büyük farklılıklar gösteriyor. iPhone 8’de yer alan kalınlık tasarıma eklenmediği için tasarımcılar bu konuda pek bir şey yapamamış, ancak tahminlere göre iPhone 7’den daha ince bir telefon olacak.

Tasarıma göre, iPhone 8’in 6.768 inç’lik ekranı bulunuyor. Ekran, cihazın neredeyse tamamını kapsadığından gerek kamera gerek Touch ID gibi özellikler ekranın içerisine eklenmiş gibi duruyor. Yalnızca 4 mm’lik çerçeveleri bulunan telefonun ekranı, 2.5D eğimli ekran olarak gelmesi bekleniyor.

Tasarımın arka tarafında, dik yerleştirilmiş iki kamera ve bunların ortasında yer alan led ışığı gözüküyor. Ön tarafın neredeyse tüm yüzeyi ekran olduğu için Touch ID, kamera gibi fiziksel donanımların ortadan kalkması sağlanmış. Ekranın içerisinde yer alan kamera teknolojisini nasıl sağlarlar bilinmez, ancak Apple gibi yenilikçi bir firmanın bunu başarabileceğine inanıyorum.

Bu söylentilerin doğruluğu ispatlanmadı, yalnızca ortaya çıkan tasarım görüntülerine bakılarak çizilmiş konsept tasarımlar. İlerleyen günlerde iPhone 8 ile ilgili çok fazla bilgiyle karşılaşacağız.