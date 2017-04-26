iPhone 8 İçin Bir Muhteşem Konsept Video Daha Yayınlandı!

Apple yeni telefonunu gizlerken birçok hayran, yeni telefonun nasıl olması gerektiğini gösteren çalışmalar yapıyor. O çalışmaların birleşiminden çıkan video ise inanılmaz olmuş.

iPhone’un yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan telefon konusunda söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni fikrin ortaya atıldığı iPhone 8’de bütün bu konsept tasarımları harmanlanarak profesyonel bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada, iPhone 8’i çok detaylı bir şekilde görüyoruz.

Eğer bu videoda yer alan telefon gerçeğe dönüşürse, 2017'nin iPhone için son derece başarılı geçeceğini söyleyebiliriz. Videoda yer alan iPhone konseptinden gördüğümüz kadarıyla, telefonun ön tarafı olduğu gibi OLED panelden oluşuyor. Arka tarafta iPhone 7 Plus’ta gördüğümüz gibi çift kamera sunan iPhone, ön tarafta ekrana gömülü kamera ve parmak izi okuyucuya gitmiş.

Normalde çıkan haberlerde çift kameranın dikey biçimde yerleştirileceği söylentileri bulunuyordu ancak videoda kameralar yatay olarak tercih edilmiş.

Touch ID sensörünün ekranın arkasına gizlenmesi önemli bir detayken, telefon bütün haliyle hakikaten muhteşem görünüyor. Aynı zamanda telefonun konsept tasarımlarında, iPad Pro’da gördüğümüz dört hoparlör teknolojisi kullanılmış.

Telefonun isminin ne olacağını bilmiyoruz ancak çıktığında büyük atılımlar yapacak gibi duruyor. Konsept videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.