iPhone 8 İlk Defa Çalışırken Görüntülendi!

Apple’ın son harikası iPhone 8’in resmi tanıtımına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana sır gibi saklanan cihaz, ilk defa çalışırken görüntülendi.

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılın en değerli firması haline gelen Apple, bundan tam 10 yıl önce çıkarttığı ilk iPhone modeli ile yakaladığı başarıyı sürekli yineliyor. Artık 8. modeli ile sahnelerde yerini alacak efsanevi serinin o kadar çok taraftarı var ki, firmanın ekstra tanıtım kampanyası yapmasına bile gerek yok diyebiliriz.

iPhone 8’in adı resmi şekilde “8” olarak açıklanmasa da, hem 10. yıl dönümü hem de 8. kuşak olması sebebiyle ismi konusunda farklı spekülasyonlar mevcut. Bu vakte kadar yapılan sınırlı sayıdaki iddialarının büyük çoğunluğunu doğrulanmış öngörüler olarak değerlendirebilir ve Apple’ın adına yakışır bir iş yaptığını dile getirebiliriz. Şimdiye kadar cihazın, şematiklerine ve CAD tasarımlarına göre yapılan çizim ve animasyonlarını gördük. Ancak çalışan bir iPhone 8 görmek için çok bekledik:

Söz konusu videoyu şuradaki bağlantıya tıklayıp izlemeniz mümkün.

Apple’ın büyük tanıtımı ise 12 Eylül 2017’de gerçekleşecek. Başka bir deyişle bu video, cihazın seri üretiminin tamamlandığına ve bundan sonraki sızıntıların doğru olacağına işaret ediyor. Dev şirketin sızıntı sevmeyen tavrından dolayı ortaya atılan görüntülere dair resmi açıklamada bulunmasını ve tanıtımın heyecanını bozmasını beklemiyoruz.

Cihazın şimdiye kadarki en çok sevilmeyen özelliği, ekranı üzerindeki çentik olsa gerek. Söz konusu çentikten dolayı cihazın araç çubuğundaki simgelerin konumunda (Wi-Fi - Şarj durumu vb.) bazı radikal değişiklikler olacak. Bunun bir benzerini Android’in kurucularından olan Andy Rubin’in çıkartmış olduğu Essential Phone’da daha önce görmüştük. 18:9 ekran oranına sahip olacak iPhone 8’in, yeni iOS 11 ile diğer iPhone'lara göre daha uyumlu şekilde çalışacak cihaz olması, içimizi bir nebze olsa da rahatlatıyor.

Ne olursa olsun, Apple’ın yeni iPhone’u hem akıllı telefon piyasası hem de teknolojileri açısından bir dönüm noktası olacak.