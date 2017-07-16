Yeni sistem arttırılmış gerçeklik uygulamalarının önünü açtığı gibi, aynı zamanda fotoğraf çekimlerinde hassasiyet ve kaliteyi de büyük oranda arttırıyor.

Dün itibariyle Apple’ın ‘Panik Algılayıcısı’ özelliğiyle ilgili görüşler gündemdeydi. Söylenene göre bu özellikle iPhone 8’e olağanüstü fonksiyonlar ve teknolojiler geliyordu. Daha bu söylentiler henüz başlamışken, cihaza entegre edilecek olağanüstü bir başka özellik hakkında yeni bir tartışma patlak verdi.

Daha önce de dile getirilen bu özelliğe göre 3 boyutlu lazer sistemine dayalı gelişmiş bir arttırılmış gerçeklik fonksiyonu geliyor sisteme. Ama bugüne değin bu özelliğin ön yüzde yer alacağı söyleniyordu. 3 boyutlu selfie etkilerini hayata geçirecek olan bu özellik, aynı zamanda hızlı, güvenilir ve çalışır bir yüz tanıma fonksiyonunu da beraberinde getirecek. Bu özellikle birlikte parmak izi tarayıcısı da ortadan kalkacaktı. Ama asıl haber bu değil.

Arka yüze yerleştirilecek 3 boyutlu lazer donanımı, günlük fotoğraf çekimlerinde oto-odaklama netliğini ve aynı zamanda arttırılmış gerçeklik uygulamalarının derinlik tespitini geliştirmeyi hedefliyor.

Artık biliniyor ki iOS 11 ile birlikte Apple, arttırılmış gerçeklik dünyasına giriş yapıyor. Geliştiricilerin iPhone ve iPad için arttırılmış gerçeklik kullanımını kolaylıkla oluşturmalarını sağlayan yeni bir yapı içerisinde gerçekleşecek olan bu uygulama, birbirinden bağımsız çalışmaların sisteme entegrasyonunu sağlayacak.

VCSEL olarak adlandırılan yeni bir eklenti, lazerden çıkan ışığın hedefe ulaştıktan sonra geri dönüşü esnasında kat ettiği mesafeyi hesaplayarak ‘Uçuş Süresi’ ölçümünü mümkün kılan yeni bir işlevi taşıyor iPhone 8’e. Sözün kısası bu teknoloji, mobil tabanlı arttırılmış gerçeklik teknolojisi için atılacak yeni ve büyük bir adım olacak.

Arkada yer alacak lazer oto-odaklama kamera bileşenini de göz ardı etmeyelim. Bu özellik çekim hızını çok büyük oranda attırabileceği gibi netliği de büyük oranda zenginleştirecek.